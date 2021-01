Zona arancione: tutte le regole dal 16 gennaio al 5 marzo

editato in: da

Continua a peggiorare la situazione Covid in Italia. Stando a quanto riportato dalla Cabina di regia del ministero della Salute l’epidemia resta in una fase delicata, con la possibilità concreta di un nuovo rapido aumento nel numero di casi nelle prossime settimane, qualora non venissero mantenute rigorosamente misure di mitigazione sia a livello nazionale che regionale.

Questa tendenza a livello nazionale fotografa comunque, come da inizio pandemia, forti variazioni inter-regionali, con alcune Regioni che registrano il numero assoluto dei ricoverati in area critica e un’elevata incidenza dei casi di Coronavirus, il che impone incisive e immediate misure restrittive.

Il Governo ha deciso di rinnovare e inasprire le misure per il contenimento del contagio da Covid emanando sia il decreto-legge 14 gennaio 2021 che proroga lo stato di emergenza fino al 30 aprile 2021, sia il Dpcm 14 gennaio 2021, con cui definisce nel dettaglio tutte le nuove misure vigenti sul territorio nazionale.

Le Regioni per colore al 17 gennaio

In base alle ordinanze del ministro della Salute Roberto Speranza dell’8 e del 16 gennaio 2021, viene mantenuta la divisione in zone di colore diverse a seconda della gravità della condizione epidemiologica sul territorio regionale.

Ecco come si presenta l’Italia a partire dal 17 gennaio:

zona gialla : Basilicata, Campania, Molise, Provincia autonoma di Trento, Sardegna, Toscana;

: Basilicata, Campania, Molise, Provincia autonoma di Trento, Sardegna, Toscana; zona arancione : Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto;

: Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto; zona rossa: Lombardia, Provincia Autonoma di Bolzano, Sicilia.

Le regole in zona arancione fino al 5 marzo 2021

Ma quali regole vigono in zona arancione adesso? Eccole:

divieto di spostamento tra Regioni (per ora fino al 15 febbraio anziché fino al 5 marzo)

consentiti gli spostamenti all’interno del proprio Comune e dei piccoli Comuni fino a 5mila abitanti ed entro i 30 km, con l’esclusione dei capoluoghi di provincia

sempre consentiti gli spostamenti per lavoro, salute o necessità

consentiti gli spostamenti verso le seconde case, anche in affitto e non solo di proprietà, ma solo per il proprio nucleo familiare

visite consentite una sola volta al giorno, tra le 5 e le 22, ma solo in 2 persone oltre ai conviventi non autosufficienti o minori di 14 anni

chiusi i centri commerciali nel weekend

chiusi bar e ristoranti

consentito l’asporto dei bar fino alle 18 e dei ristoranti fino alle 22

sempre consentita la consegna a domicilio

aperti negozi fino alle 22

aperti parrucchieri e centri estetici.

Qui trovate le regole in vigore in zona gialla e qui in zona rossa.