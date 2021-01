Vaccino Moderna, bambini e donne in gravidanza: cosa sapere

editato in: da

In molti si stanno chiedendo se il vaccino anti-Covid Moderna appena giunto in Italia sia somministrabile anche a bambini e donne in gravidanza o che stanno allattando. Al di là di possibili dubbi, che impongono cautela come per tutti i vaccini fino a che non si ha una rilevante evidenza scientifica, la risposta è arrivata direttamente dal colosso farmaceutico.

Avendo ad oggi pochissimi dati a disposizione riguardo al vaccino nei bambini e nelle donne in gravidanza, Moderna ha chiarito nel bugiardino del suo vaccino alcuni punti.

Prima di tutto va detto che il vaccino Moderna anti Covid-19, malattia causata dal coronavirus SARS-CoV-2, viene somministrato esclusivamente a pazienti maggiorenni (Pfizer si può invece somministrare a chi ha almeno 16 anni).

Come con qualsiasi vaccino, l’azienda precisa che il ciclo di vaccinazione di 2 dosi di vaccino Moderna potrebbe non proteggere completamente tutti coloro che lo ricevono, né è nota la durata del periodo di copertura, si legge sul foglietto illustrativo.

Il principio attivo è l’acido ribonucleico messaggero (mRNA) che codifica per la proteina spike del SARS-CoV-2. L’mRNA è inserito in nanoparticelle lipidiche contenenti il lipide SM-102. Poiché COVID-19 Vaccine Moderna non contiene il virus, non può provocare il Covid-19.

Vaccino Moderna a bambini e adolescenti

Il vaccino Moderna, si legge sul foglietto illustrativo, non è raccomandato in bambini e ragazzi di età inferiore a 18 anni.

Vaccino Moderna a donne in gravidanza o in allattamento

Posto che è sempre necessario consultare prima il proprio medico se si stanno assumendo altri medicinali, oppure se sono stati assunti recentemente o si potrebbero assumere a breve (il vaccino può influenzare la modalità di azione di altri medicinali e viceversa), cosa è utile sapere se una donna è incinta o sta allattando?

In caso di gravidanza, o di sospetto di gravidanza o se si sta pianificando una gravidanza o si sta allattando con latte materno è assolutamente necessario chiedere consiglio al proprio medico, farmacista o all’infermiere prima di ricevere il vaccino.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari

Moderna consiglia di evitare di guidare o utilizzare macchinari se non ci si sente bene dopo la vaccinazione. E’ necessario attendere che eventuali effetti del vaccino siano scomparsi prima di farlo.

Qui trovate tutte le persone che devono consultare il medico prima di vaccinarsi, e qui tutte le informazioni utili su dosi, tempi e immunità.