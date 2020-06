Attenzione ai “furbetti delle vacanze”: le 8 cose da sapere per evitare le truffe

editato in: da

Un’estate strana quella che gli italiani si avvicinano a vivere, tra focolai Covid attivi in vari punti dello Stivale, paura, voglia di riscatto, smart working o, in sempre più casi purtroppo, nessun lavoro perché troppe sono le imprese che non ce l’hanno fatta a riaprire, o dopo il lockdown l’hanno fatto ma la situazione è risultata insostenibile.

In un momento di estrema vulnerabilità, come questa, si affacciano online i “furbetti delle vacanze” che promettono sconti esagerati o offerte strepitose. Ma attenzione, perché è proprio nei momenti di maggior fragilità che i truffatori operano.

Lo sa bene la Polizia Postale e delle Comunicazioni, che in collaborazione con l’Unione Nazionale Consumatori e Subito, ha deciso di stilare un vademecum per informare i cittadini e offrire strumenti concreti per difendersi sul web.

Le 8 regole d’oro contro le truffe in vacanza

La regola generale è sempre massima attenzione ad agire in sicurezza sul web, fin dal momento della ricerca e prenotazione, per garantirsi un’estate serena e sicura da tutti i punti di vista. Ecco la guida di 8 regole per programmare e vivere una vacanza in sicurezza: