Trasporti, le regole dal 4 maggio: bus, metro e treni

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del Coronavirus, le attività di trasporto pubblico di linea terrestre, marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle acque interne sono svolte nel rispetto di misure di sicurezza specifiche. Come ha spiegato il premier Conte in conferenza stampa, si riparte ma con massima cautela. E i mezzi pubblici sicuramente rappresentano un pericoloso veicolo di contagio.

Pulizia e distanza di sicurezza

Per questo motivo le aziende responsabili del servizio devono assicurare la sanificazione, l’igienizzazione e la disinfezione dei treni e dei mezzi pubblici, effettuando le ultime due almeno una volta al giorno e la sanificazione in relazione alle specifiche realtà aziendali.

Devono anche adottare possibili accorgimenti atti alla separazione del posto di guida con distanziamenti di almeno un metro dai passeggeri, e consentire la salita e la discesa dei passeggeri dalla porta centrale e dalla porta posteriore utilizzando “idonei” tempi di attesa al fine di evitare contatto tra chi scende e chi sale.

Previa autorizzazione dell’Agenzia per la mobilità territoriale competente e degli Enti titolari, vengono sospesi la vendita e il controllo dei biglietti a bordo.

I passeggeri devono essere informati attraverso i canali aziendali di comunicazione (call center, sito web, app) sia in merito alle misure di prevenzione adottate in conformità a quanto disposto dalle Autorità sanitarie sia in ordine alle informazioni relative alle percorrenze attive, in modo da evitare l’accesso delle persone agli uffici informazioni/biglietterie delle stazioni.

I Grandi Hub

Nei Grandi Hub (Milano C.le, Firenze S.M.N., Roma Termini) e in tutte le stazioni, compatibilmente alle rispettive capacità organizzative e ai flussi di traffico movimentati, sono necessari:

o disponibilità per il personale di dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti monouso, gel igienizzante lavamani);

o divieto di ogni contatto ravvicinato con la clientela, ad eccezione di quelli indispensabili in ragione di circostanze emergenziali e comunque con le previste precauzioni di cui alle vigenti disposizioni governative;

o proseguimento delle attività di monitoraggio di security delle stazioni e dei flussi dei passeggeri, nel rispetto della distanza di sicurezza prescritta dalle vigenti disposizioni;

o restrizioni al numero massimo dei passeggeri ammessi nelle aree di attesa comuni e comunque nel rispetto delle disposizioni di distanziamento fra le persone di almeno un metro.

Le aree di attesa

Devono anche essere previste, per le aree di attesa comuni senza possibilità di aereazione naturale, ulteriori misure per evitare il pericolo di contagio; o disponibilità nelle sale comuni di attesa e a bordo treno di gel igienizzante lavamani anche eventualmente preparato secondo le disposizioni dell’OMS.

In caso di sintomi a bordo

In caso di passeggeri che a bordo treno presentino sintomi riconducibili all’affezione da Covid-19, la Polizia Ferroviaria e le Autorità sanitarie devono essere prontamente informate: all’esito della relativa valutazione sulle condizioni di salute del passeggero, spetta a loro la decisione in merito all’opportunità di fermare il treno per procedere ad un intervento.

Al passeggero che presenti, a bordo treno, sintomi riconducibili all’affezione da Covid-19 (tosse, rinite, febbre, congiuntivite), è richiesto di indossare una mascherina protettiva e sedere isolato rispetto agli altri passeggeri, che dovranno essere spostati in un’altra carrozza opportunamente sgomberata e dovranno quindi essere attrezzati idonei spazi per l’isolamento di passeggeri o di personale di bordo.

L’impresa ferroviaria procederà successivamente alla sanificazione specifica del convoglio interessato dall’emergenza prima di rimetterlo nella disponibilità di esercizio.

Qui potete scaricare il Dpcm in pdf in versione integrale.

