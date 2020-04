Supermercati aperti o chiusi a Pasqua e Pasquetta: tutti gli orari

editato in: da

Fare la spesa in questa fase emergenziale è sempre più difficile. Code interminabili, spesa online bloccata o con consegne a due settimane, prodotti a volte difficili da trovare, scaffali che si svuotano in fretta, prezzi in aumento. Ma nonostante questo, gli italiani non rinunceranno alla Pasqua e alla Pasquetta, seppure ristrette e lontane da amici e parenti.

In molti si stanno chiedendo quali saranno i supermercati aperti e quelli chiusi a Pasqua e Pasquetta. QuiFinanza ha passato in rassegna le principali catene di supermercati per vedere giorni di apertura e orari. Vi ricordiamo che nei supermercati è possibile utilizzare i buoni spesa introdotti dal Governo Conte secondo le modalità che potete trovare qui.

Carrefour

Carrefour ha stabilito per la domenica di Pasqua la chiusura di tutti i suoi punti vendita su territorio nazionale. Domenica 12 aprile tutti i Carrefour d’Italia quindi resteranno chiusi. Diverso invece per il lunedì di Pasquetta, che seguirà orario normale in tutti i supermercati, con orario 7.30-20.00. Potete comunque consultare gli orari aggiornati qui, selezionando sulla mappa il punto vendita più vicino a voi.

Conad

Conad ha comunicato ufficialmente la chiusura dei punti vendita per l’intera giornata di Pasqua. La programmazione degli orari di chiusura dei punti vendita durante la settimana e nelle domeniche viene fatta considerando i bisogni dei cittadini e delle comunità, le disposizioni delle autorità competenti, la sicurezza e salvaguardia dei collaboratori. Tutti gli orari aggiornati li trovate qui.

Esselunga

Anche Esselunga chiude a Pasqua, mentre a Pasquetta l’apertura varierà a seconda dei punti vendita. Qui trovate l’elenco delle aperture. In questo periodo di emergenza nazionale, eccetto Pasqua, fino a sabato 11 aprile i punti vendita restano aperti da lunedì a sabato 7.30-20.00 e domenica 8.00-15.00. I negozi situati nelle regioni Emilia-Romagna, Lazio e Veneto rispetteranno gli orari indicati nell’ordinanza regionale. I negozi di Firenze di via Galliano e di via Milanesi e quello di Carrara di via Matteotti restano sempre chiusi la domenica. Il negozio di Verbania domenica 29 marzo sarà aperto dalle 9 alle 13.

Coop

Coop segue la stessa strada e chiude la domenica di Pasqua, come gli altri. Gli oltre 1100 punti vendita Coop in Italia resteranno chiusi domenica 12 aprile. Lunedì 13 aprile invece i negozi osserveranno orari diversi. Qui la mappa dei punti vendita.

Lidl

Lidl chiude tutto a Pasqua mentre a Pasquetta osserva orario normale. Dal 6 aprile tutti i supermercati sono aperti da lunedì a sabato con orario 8.00-20.00 e domenica, tranne Pasqua, 8.30-13.00. Maggiori info qui.

Auchan

Auchan chiude tutti i suoi supermercati sia a Pasqua che a Pasquetta. Per consultare gli orari aggiornati di tutti i punti vendita potete andare qui.

Bennet

Bennet chiude a Pasqua ma resta invece aperto a Pasquetta con orario 8.30-20 (qui gli orari di tutti i supermercati).