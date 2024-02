Secondo IQAir, un sito svizzero specializzato nella valutazione della qualità dell’aria a livello globale utilizzando l’indice di qualità dell’aria degli Stati Uniti (AQI), Milano risulta attualmente tra le città più inquinate del mondo, con un punteggio di 158. È superata solo da Dacca, in Bangladesh, Lahore, in Pakistan, e Delhi, in India.

La qualità dell’aria a Milano è segnalata con il colore rosso, indicando una categoria non salutare. IQAir riporta che attualmente la concentrazione di PM2.5 a Milano è 29.7 volte superiore al valore guida annuale della qualità dell’aria stabilito dall’OMS. Pertanto, raccomanda di evitare l’attività fisica all’aperto, di tenere chiuse le finestre nelle abitazioni, di indossare mascherine all’aperto e di utilizzare purificatori d’aria.

Le altre città più inquinate e quelle più pulite

Nella graduatoria basata su tali dati, durante la prima parte della giornata, Milano si colloca al nono posto, circondata da importanti città dell’Oriente. La città più colpita è Ulaanbaatar, in Mongolia, seguita da Dhaka, in Bangladesh, Delhi in India, Lahore in Pakistan, Accra in Ghana, Kolkata in India, Shenyang e Pechino in Cina. Subito dopo Milano, al decimo posto, si trova Phnom Penh, la capitale della Cambogia. A titolo di confronto, Città del Messico occupa la ventesima posizione, New York la 32esima, mentre Roma la 34esima. Ad eccezione di Krasnoyarsk in Russia, che si classifica all’undicesimo posto, le prime città europee (Zagabria e Sofia) si trovano oltre la quarantesima posizione nella graduatoria.

Al contrario, le città più pulite secondo la classifica di IQAir sono principalmente nordamericane. Otto delle prime dieci posizioni sono occupate da grandi città del Nord America, precisamente San Francisco, Salt Lake City, Portland e Seattle negli Stati Uniti, seguite da Vancouver e Toronto in Canada. La città statunitense di Los Angeles è seguita da Riyadh in Arabia Saudita. Chiudono la top ten Detroit e la giapponese Nagoya.

Critiche da parte di Giuseppe Sala alla classifica

Milano ha frequentemente occupato posizioni di rilievo nelle classifiche di inquinamento dell’aria condotte da IQAir. Nel marzo del 2023, per diversi giorni, la città è stata tra le prime posizioni, arrivando ad essere la terza città più inquinata al mondo il 21 marzo di quell’anno. Durante quel periodo, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha commentato l’argomento definendo le notizie basate sui dati di IQAir come “fake news”.

Per Beppe Sala, infatti, la classifica di IQAir “non è tenuta al rispetto del dato scientifico come sarebbe tenuta a fare un’organizzazione inter governativa. Per questo – aggiungeva il sindaco – i dati diffusi non sono rilevanti quanto quelli diffusi da autorità indipendenti ed enti terzi tecnici”.

“Non sto sostenendo che l’aria a Milano non sia altamente contaminata da polveri sottili, anzi – ha affermava Sala in un video sulle sue pagine social -, altrimenti perché mi dovrei battere come sto facendo per ridurre il traffico attuando misure che possono essere, e lo sono, estremamente divisive? Il punto è però che la rappresentazione della realtà sia affidata a dati scientificamente testati e non a dati non verificati”, concludeva.

Cosa sta facendo la città per contrastare lo smog

E il tema dello smog in città fa litigare città e regione; l’assessore milanese all’Ambiente e Verde Elena Grandi nei giorni scorsi aveva proposto l’apertura di un tavolo per contrastare il problema smog, sempre più crescente e che preoccupa sempre di più, anche con iniziative come le domeniche a piedi o lo stop al traffico in zone di Milano.

Ma l’assessore all’Ambiente della Lombardia, Giorgio Maione, ha affermato in una nota sul sito della Regione Lombardia che un “tavolo istituzionale aperto” per concordare interventi contro lo smog esiste già. “Siamo ovviamente a disposizione del Comune di Milano per un dialogo ulteriore, ma se l’assessore Grandi chiede nuove misure significa che quelle adottate finora dal Comune hanno fallito” ha aggiunto.

Secondo Maione, imporre divieti in modo ideologico non è efficace. Ha sostenuto che i risultati non si ottengono con semplici chiusure di strade al traffico o con iniziative come le domeniche a piedi, ma piuttosto con interventi sistemici e prospettici, sottolineando che la Regione Lombardia sta adottando una politica incentrata su incentivi legati al rinnovo dei veicoli inquinanti, alla sostituzione degli impianti di riscaldamento obsoleti e agli investimenti nell’innovazione del sistema produttivo. “I risultati si vedono: in vent’anni in Lombardia la concentrazione di pm10 è calata del 39% e quella di NO2 del 45%”, ha concluso.

Perchè la Pianura Padana ha livelli di smog così alti

Le zone di pianura, inclusa la Pianura Padana, presentano dati simili. Le cause di ciò sono multifattoriali. La Pianura Padana si trova in una posizione geografica e climatica svantaggiosa, circondata su tre lati dalle Alpi e dagli Appennini, con scarsa ventilazione e circolazione dell’aria. Durante periodi di alta pressione e temperature superiori alla media stagionale, come quelli delle ultime settimane, l’aria più fredda tende a stagnare nelle pianure. Ciò non solo causa la formazione di nebbie mattutine e notturne, ma anche impedisce il ricambio d’aria, favorendo l’accumulo di inquinanti atmosferici.

Inoltre, la Pianura Padana ha una densità di popolazione molto elevata, tra le più alte in Europa, il che porta a un elevato numero di veicoli in circolazione e di abitazioni che emettono gas inquinanti, soprattutto durante il riscaldamento. Un’altra causa spesso trascurata ma significativa è rappresentata dagli importanti allevamenti intensivi e dalle coltivazioni agricole presenti nella pianura padana. Queste attività utilizzano sistemi di produzione che implicano un largo impiego di fertilizzanti, i quali generano ossidi di azoto, contribuendo ulteriormente all’inquinamento atmosferico della regione.

Secondo Arpa Lombardia, in questi giorni di forte smog è consigliato evitare l’esercizio all’aperto, chiudere le finestre per evitare l’ingresso di aria inquinata in casa, indossare una mascherina quando ci si trova all’esterno e considerare l’acquisto di un purificatore d’aria.

I divieti nelle città

Dopo un breve periodo di tregua all’inizio di febbraio, l’Emilia-Romagna è nuovamente immersa nell’emergenza smog. Il bollino rosso, emesso mercoledì dall’Agenzia regionale per l’ambiente, è stato confermato anche per oggi, lunedì 19 febbraio. In quella data sarà pubblicato un nuovo bollettino. Tutta l’area di pianura della regione è coinvolta dalle misure straordinarie per la qualità dell’aria, tra cui lo stop alla circolazione dei veicoli Diesel fino alla normativa Euro 5, dalle 8:30 alle 18:30, e la riduzione delle temperature medie nelle abitazioni fino a 19 gradi e nelle attività industriali e artigianali fino a 17 gradi.

Nel frattempo, a Pordenone, dove la situazione sembra migliorare, sono state revocate le misure di emergenza legate allo smog. Le limitazioni al riscaldamento e il divieto di accensione di fuochi non saranno più in vigore a partire da domani, lunedì 19 febbraio 2024. Le previsioni dell’ARPA FVG indicano un miglioramento della qualità dell’aria, e di conseguenza, cessano le misure di emergenza previste dal piano anti smog attualmente in vigore. Restano comunque in vigore i limiti alla circolazione all’interno del ring per i veicoli più inquinanti, dalle ore 16:00 alle 20:00, escluso il sabato.