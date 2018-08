Settembre e Ottobre sono i mesi migliori per cambiare lavoro

editato in: da

sono i mesi migliori pere trovare un nuovo impiego.

In questo periodo dell’anno infatti le aziende intensificano la ricerca di nuovi candidati per posizioni aperte e sono più disposte a siglare contratti a medio-lungo termine con i candidati. I motivi che si celano dietro questo trend positivo sono tanti. Prima di tutto il lavoro riprende, dopo la pausa estiva e i contratti stagionali, inoltre alla fine di agosto le imprese chiudono l’anno fiscale e sono pronte a fare nuovi investimenti per il futuro.

I mesi di Settembre e Ottobre dunque sono determinanti per il mondo del lavoro, perché durante questo periodo le aziende sono portate a stabilire i nuovi obiettivi di business e a stanziare le risorse necessarie per raggiungere tali traguardi. per questo motivo le assunzioni – anche a lungo termine – aumentano e la ricerca di candidati si fa più intensa. A beneficiarne non sono solo i giovani che si sono appena laureati o hanno alle spalle esperienze di pochi anni, ma anche gli over 35.

Terminata l’estate dunque cambiare lavoro diventa molto più semplice. A beneficiarne sono sia le aziende che i candidati. Le prime si impegnano nella ricerca del personale giusto, assumendo con tempestività, mentre i secondi riprendono la ricerca del lavoro dopo la pausa estiva, che spesso coincide con un momento di riflessione riguardo le proprie potenzialità e ciò che si desidera davvero.

Quali figure ricercano le aziende? Gli annunci riguardano soprattutto il retail, i laureati in ingegneria ed economia, ma anche in informatica. I settori su cui puntare sono soprattutto l’abbigliamento, l’ospitalità (hotel e B&B), ma anche il comparto alimentare. In questo caso infatti a Settembre e Ottobre i leader di questi segmenti si preparano ad affrontare la stagione fredda, ricercando figure professionali particolari, come direttori di albergo, esperti di marketing e logistica, ma anche food e accoglienza.