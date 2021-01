Scuola: il calendario delle riaperture, quando si torna in classe

editato in: da

Cinque milioni di studenti italiani tornano in classe il 7 gennaio dopo le vacanze di Natale. Si tratta dei bambini della scuola dell’infanzia, delle elementari e delle medie. I ragazzi delle scuole superiori, già in didattica a distanza da diverse settimane, continueranno con le lezioni da remoto ancora per qualche giorno. Per loro il rientro in aula inizia l’11 gennaio.

Diverse Regioni hanno deciso di posticipare queste date, anche fino al 31 gennaio, con una riapertura della scuola a più velocità in tutta Italia. Il Trentino Alto Adige ha invece anticipato una riapertura.

Riapertura della scuola: per Azzolina ci sono le condizioni

“Ci sono tutte le condizioni per riportare gli studenti a scuola l’11 gennaio”, ha dichiarato la ministra della Scuola Lucia Azzolina. “Il problema non è più il trasporto: il Governo ha fatto un lavoro enorme con i prefetti affinché si possa ritornare in classe”. La politica e il coronavirus “non possono togliere ai ragazzi la voglia e il diritto di tornare a scuola”.

Diversi esperti come Massimo Galli si sono detti contrari alla ripartenza delle lezioni in presenza. La variante inglese di Sars-Cov-2 spaventa gli scienziati perché si diffonderebbe facilmente anche tra i più giovani. Si temono i contagi nelle scuole.

Quando riniziano le scuole in ogni regione: le date