Scuola, arrivano le linee guida da 0 a 6 anni: cosa prevedono

editato in: da

Arrivano le linee guida per la riapertura della scuola dell’infanzia, quella che riguarda i bambini da qualche mese fino ai sei anni di età. Le annuncia con un post su Facebook la vice ministra dell’Istruzione Anna Ascani.

Nel documento di indirizzo e orientamento, che ha avuto il via libera dalla Conferenza Stato-Regioni, sulla ripresa dell’attività in presenza dei bambini di età inferiore ai 6 anni non è previsto l’obbligo di mascherina, tranne che per il personale scolastico.

“Per il personale, oltre la consueta mascherina chirurgica – si legge nel documento – potrà essere previsto l’utilizzo di ulteriori dispositivi (guanti in nitrile e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose) nelle varie attività, incluso il cambio dei pannolini. Tutti gli ambienti, gli arredi e i materiali devono essere opportunamente igienizzati”.

Linee guida scuola d’infanzia: le regole di base

Queste le precondizioni per la presenza a scuola di bambini, genitori e del personale, stabilite nel documento:

Assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5 C anche nei tre giorni precedenti;

di sintomatologia respiratoria o di corporea superiore a anche nei tre giorni precedenti; Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;

o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; Non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni

“L’organizzazione dei diversi momenti della giornata educativa dovrà essere serena e rispettosa delle modalità tipiche dello sviluppo infantile, per cui i bambini dovranno essere messi nelle condizioni di potersi esprimere con naturalezza e senza costrizioni”, è scritto in un passaggio del testo.

Le linee guida hanno avuto il via libera da tutti i governatori, con la regia del ministro agli Affari regionali Francesco Boccia. Ma le Regioni si riservano, secondo quanto si apprende, della possibilità di un’ulteriore valutazione entro il 25 agosto sulle mascherine, ed eventualmente su alcune modifiche riguardo la misurazione temperatura. Per adesso non sono, infatti, previsti termoscanner installati all’ingresso delle strutture.

Anche nella scuola dell’infanzia valgono le raccomandazioni di sempre da osservare nell’epidemia da coronavirus: evitare di toccare gli occhi, il naso e la bocca con le mani; bisogna “tossire o starnutire all’interno del gomito con il braccio piegato o di un fazzoletto, preferibilmente monouso, che poi deve essere immediatamente eliminato”.

“Voglio ringraziare la Ministra, gli altri Ministeri coinvolti, ANCI, Regioni e tutti gli interlocutori con cui ci siamo confrontati ai tavoli – scrive nel post la vice ministra Ascani – insieme al Comitato tecnico scientifico, per il lavoro senza sosta che ha consentito che il testo arrivasse prima possibile, senza dimenticarci il motivo per cui è stato fatto e cioè garantire la riapertura nell’ottica della tutela del benessere dei più piccoli e della salute di tutti. Avevamo promesso di produrre le linee guida entro il 31 luglio. Non potevamo permetterci di tardare.”

Linee guida per la scuola dell’infanzia: gli ingressi scaglionati

Un capitolo a parte delle linee guida della scuola dell’infanzia è dedicato a “l’accoglienza e ricongiungimento“, durante l’entrata e uscita dagli edifici. Nel documento approvato dalla Conferenza infatti è previsto che, se le strutture lo consentono, bisogna predisporre ingressi differenziati dai punti d’uscita. E solo un genitore potrà accompagnare il figlio all’interno dell’edificio.

“Compatibilmente con gli spazi a disposizione, è preferibile – si legge – organizzare la zona di accoglienza all’esterno, facendo rispettare il distanziamento tra gli adulti evitando assembramenti da parte degli accompagnatori. Qualora in ambiente chiuso, si dovrà provvedere con particolare attenzione alla pulizia approfondita e all’aerazione frequente e adeguata dello spazio. Quando possibile, i punti di ingresso devono essere differenziati dai punti di uscita, con individuazione di percorsi obbligati, e ricorrendo eventualmente a ingressi e uscite scaglionati”.