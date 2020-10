Scuola, la nuova circolare cambia le regole sul tampone

editato in: da

La nuova circolare del Ministero della Salute, pubblicata il 24 settembre, prevede un attestato di guarigione per alunni, insegnanti e operatori scolastici che accusano infezioni sospette da Sars-CoV-2. In sostanza, prima di rientrare a scuola dopo un’assenza dovuta a una malattia con sintomi simili al Covid-19, si dovrà presentare un certificato che attesta la negatività del tampone e la guarigione.

Scuola, qual è il tipo di tampone a cui sottoporsi

La circolare del ministero della Salute è stata firmata dal direttore generale della prevenzione, Giovanni Rezza, ed è stata trasmessa a medici, Regioni, sindacati, società scientifiche. Il tampone a cui ci si dovrà sottoporre è quello tradizionale, dunque eseguito in laboratorio, non fai-da-te, né tantomeno tamponi rapidi che potrebbero essere introdotti nelle scuole su iniziativa delle Regioni. A caldeggiarne l’introduzione è Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità e componente del Comitato tecnico scientifico.

Scuola, quando il medico deve richiedere il test: quattro scenari

Nella circolare sono indicati anche quattro scenari che dovrebbero spingere il medico a richiedere tempestivamente il test diagnostico, comunicandolo al dipartimento di prevenzione della ASL o al servizio di riferimento previsto dall’organizzazione regionale.

primo scenario : temperatura superiore a 37.5 o sintomi compatibili col Covid-19 che si manifestano a scuola;

: temperatura superiore a o sintomi compatibili col Covid-19 che si manifestano a scuola; secondo scenario : sintomi compatibili col Covid-19 che si manifestano a casa;

: sintomi compatibili col Covid-19 che si manifestano a casa; il terzo e il quarto scenario: sono identici ai primi due, ma riguardano insegnanti e operatori.

Scuola, cosa succede se il tampone è positivo

Qualora il tampone risultasse positivo e rilevasse la presenza del coronavirus, il medico dovrà prendere in carico il paziente e predisporre il corretto percorso terapeutico. Il paziente sarà da considerarsi guarito dopo due tamponi negativi, a distanza di 24 ore l’uno dall’altro: solo allora avrà il permesso di tornare in classe.

Se chi risulta positivo vive insieme ad altre persone, allora queste devono osservare a quarantena. I compagni di classe, invece, non devono stare in isolamento, a meno che la Asl non decida diversamente.