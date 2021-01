Sciopero nazionale dei treni il 29 gennaio 2021: orari e modalità

editato in: da

Al via dalla mezzanotte di venerdì 29 gennaio lo sciopero nazionale del settore pubblico e privato indetto da Cobas (qui tutte le info). Dalle 00 alle 21 di venerdì 29 gennaio anche il personale del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, ad eccezione dei dipendenti di Trenitalia S.p.a. dell’Emilia Romagna, aderiscono allo stop.

Trenitalia comunica che non sono previste modifiche alla circolazione dei treni a lunga percorrenza.

Come si svolge lo sciopero di Trenitalia

Per i treni regionali sono garantiti invece i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle 6.00 alle ore 9.00 e dalle 18.00 alle 21.00. Su alcune linee regionali si prevede di confermare l’intera offerta ordinaria. Tuttavia, l’agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione.

Nelle giornate di sciopero Trenitalia assicura servizi minimi di trasporto, riportati di seguito, predisposti a seguito di accordi con le organizzazioni sindacali, ritenuti idonei dalla Commissione di Garanzia per l’attuazione della Legge 146/1990.

Poiché in corso di sciopero si potrebbero verificare variazioni non preventivabili, come la modifica di itinerario per i treni a lunga percorrenza, vi ricordiamo è importante prestare la massima attenzione ai comunicati diffusi nelle stazioni e dagli organi d’informazione.

I treni che si trovano in viaggio a sciopero iniziato arrivano comunque alla destinazione finale se è raggiungibile entro un’ora dall’inizio dell’agitazione sindacale. Ma trascorso questo tempo, i treni possono fermarsi in stazioni precedenti la destinazione finale.

Treni nazionali garantiti in caso di sciopero

Qui trovate l’elenco dei treni nazionali garantiti in caso di sciopero nei giorni feriali e festivi, e qui i treni nazionali garantiti in caso di sciopero con durata non superiore alle 24 ore, ricadente in giornata festiva e con inizio alle ore 21.00 del giorno prefestivo.

Treni regionali garantiti in caso di sciopero

Nel trasporto regionale sono stati istituiti i servizi essenziali nelle fasce orarie di maggiore frequentazione, e cioè dalle 6.00 alle 09.00 e dalle 18.00 alle 21.00 dei giorni feriali.

Qui potete consultare l’elenco dei treni garantiti nella Regione che vi interessa.

Informazioni su collegamenti e servizi li potete trovare anche attraverso l’app Trenitalia, la sezione Infomobilità del sito web trenitalia.com e il numero verde gratuito 800 89 20 21.