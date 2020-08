Sciopero Autostrade, weekend d’agosto bollente: tutte le info per gli automobilisti

editato in: da

Attenzione a chi deve mettersi in viaggio nei prossimi giorni. In arrivo infatti due giornate di scioperi che interesseranno i dipendenti di Autostrade.

Sciopero Autostrade, modalità e date

Uno sciopero nazionale di 4 ore del personale, anche stagionale, delle concessionarie autostradali riguarderà tutto il tratto autostradale nelle giornate del 9 e 10 agosto.

In particolare, domenica 9, dalle 2 alle 6, dalle 10 alle 14 e dalle 18 alle 22, si fermeranno gli addetti all’esazione ai caselli e il personale turnista non sottoposto alla regolamentazione dello sciopero. Lunedì 10, invece, a incrociare le braccia sarà il personale tecnico-amministrativo, compresi gli addetti ai servizi commerciali, per le ultime 4 ore del proprio turno.

Dallo sciopero resta escluso tutto il personale sottoposto alla legge sullo sciopero e alla regolamentazione provvisoria del settore, compresi gli addetti alla sicurezza della circolazione.

I motivi della protesta

A proclamare lo sciopero Filt Cgil, Uiltrasporti, Sla Cisal e Ugl Viabilità e Logistica a seguito delle relazioni sindacali definite “critiche” e in alcuni casi “addirittura inesistenti” con le associazioni datoriali Fise Acap e Federreti e con le dirigenze aziendali dei concessionari, che, si legge in un comunicato congiunto, “rischiano di mettere a repentaglio la tenuta del contratto nazionale”.

Alla base della protesta, in particolare, c’è il ricorso eccessivo alla cassa integrazione, anche dopo la fine del lockdown, e le modifiche unilaterali a orari e turni di lavoro rispetto alle previsioni inserite nel contratto nazionale, che in alcune concessioni hanno anche innescato conseguenze non certo irrilevanti sul servizio agli utenti per il mancato rispetto delle norme del Ministero dei Trasporti sui presidi minimi dei caselli.

Una situazione, spiegano i sindacati, aggravata dall’emergenza pandemia, che ha penalizzato occupazione e redditi del settore, dall’incertezza per l’assegnazione delle concessioni scadute e dalla situazione di Aspi, ancora da chiarire su vari aspetti tra i quali il lavoro, soprattutto dopo che Atlantia ha deciso di interrompere le trattative con Cassa Depositi e Prestiti.

Weekend da bollino rosso

Lo stop lungo le autostrade complica non poco le previsioni di traffico per questo secondo fine settimana di agosto, che in quanto a code sarà da bollino rosso.

Proprio durante questo weekend infatti si registrerà molto probabilmente la punta massima dell’esodo estivo di quest’anno, caratterizzato da una certa instabilità sia per via del Covid, che ha lasciato a casa, o al lavoro, molti italiani, sia per i diversi cantieri aperti lungo lo Stivale in ritardo, proprio a causa del lockdown, soprattutto lungo la A14 e la A26.