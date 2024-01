Giornalista pubblicista e copywriter, ha accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. È esperto in materie economiche.

Il Festival di Sanremo non ruota unicamente intorno alle canzoni che vengono proposte. Si tratta di una gigantesca macchina produttiva, che vanta anche un considerevole e cruciale comparto pubblicitario.

Un tema cruciale, i cui numeri decretano il successo o il fallimento di una kermesse. Nel corso degli ultimi anni, Amadeus è riuscito a far sempre meglio e nella sua quinta e ultima edizione consecutiva ambisce a un nuovo record.

Sanremo 2024: gli sponsor Rai

Considerando l’appeal che il Festival di Sanremo ha sul pubblico italiano, è scontata la corsa degli sponsor ad accaparrarsi degli slot. Sotto quest’aspetto la 74esima edizione, che dovrebbe chiudere il ciclo di Amadeus, non fa alcuna eccezione.

Per comprendere la portata dell’evento dal punto di vista pubblicitario, occorre tener conto del fatto che televisione, digitale e mondo radiofonico si fondano nella prima parte di febbraio. Un fronte comune che guarda all’Ariston, in ogni suo aspetto.

Le informazioni attualmente diramate sono parziali, dal momento che nei prossimi giorni saranno annunciati altri brand, connessi ad attività territoriali. A ciò si aggiungeranno dettagli ulteriori del progetto Tra palco e città. Come accaduto lo scorso anno, saranno lanciati nella città di Sanremo numerosi eventi, al fine di coinvolgere cittadini e turisti pienamente nello spirito del Festival.

In questo modo si tenta di far uscire la kermesse dal teatro, in qualche modo, aumentando le entrate per la Regione e, in generale, i cittadini. Il tutto gestito da Rai Pubblicità e i suoi partner.

Sotto l’aspetto della raccolta pubblicitaria, Amadeus si è confermato una vera e propria calamità. Il suo Festival ha funzionato alla grande e lo scorso anno, al netto delle polemiche sul fronte Instagram-Chiara Ferragni, è stata raggiunta la cifra record di 50 milioni di euro dalla raccolta pubblicitaria.

Ad oggi siamo certi che saranno coinvolti come partner istituzionali Costa Crociere, Eni (con Enilive e Plenitude) e Suzuki (Suzuki Stage in Piazza Colombo, con eventi live per il pubblico all’esterno del teatro). Si è scelto di confermare Generali, così come VeraLab e Sephora, mentre faranno il loro esordio Coca-Cola e Mutti.

Vendita dei pacchetti pubblicitari

Sono svariate le combinazioni pubblicitarie proposte da Rai Pubblicità. Nel corso delle cinque serate della kermesse, dal 6 al 10 febbraio 2024, chiunque ambisca a un passaggio pubblicitario nel corso dell’anteprima dell’evento, precisamente tra le 20.32 e le 20.34, dovrà sostenere un costo di 582.000 euro.

Ben differente, invece, una telepromozione nel cuore dell’evento, con passaggio alle 23.30. Il costo in questo caso sale fino a quota 2,38 milioni di euro. Accedere allo spazio garantito dal primo break di tutte le cinque serate della kermesse, per la durata di 15 secondi, vale invece 1,37 milioni di euro.

Rai Pubblicità ha invece fissato a 1,9 milioni di euro quello che è il bundle centrale, che va dalle ore 22.45 alle 24.15 delle varie serate. Si parla poi di “special position” nel pacchetto offerto, con due passaggi dal valore complessivo di 32mila euro. Cifra che sale fino a quota 1,7 milioni di euro per 20 passaggi.

I costi per le pubblicità tabellari variano tra i 65.000 e gli 85.000 euro a spot, al martedì. La differenziazione di costo dipende dalla fascia oraria indicata. Un costo che può raggiungere un massimo di 110.000 euro al sabato sera. Sul fronte pacchetti video, invece, le opzioni sono tre:

Premium – YouTube, RaiPlay, RaiNews e Vevo;

– YouTube, RaiPlay, RaiNews e Vevo; Light – YouTube, RaiNews e Vevo;

– YouTube, RaiNews e Vevo; Big Screen – RaiPlay.

Nel caso dell’opzione più estesa, la Premium, il costo è di 60.000 euro. Esattamente la metà è invece prevista per Light. Ha invece un costo maggiore, pari a 90.000 euro, Big Screen su RaiPlay. Il mondo Rai è però molto vasto e comprende anche la radiofonia. Nel periodo dal 4 al 10 febbraio viene proposto un pacchetto da 30” su Radio 2 a 3.100 euro. Il costo è di 2.400 euro, invece, per 36” su Radio Italia e di 1.600 euro per 30” su Radio Kiss Kiss.

Sguardo rivolto però anche al di fuori dei confini italiani, con quattro canali diversificati di Rai Italia in Nord America (1.500-4.400 euro a spot), Australia-Asia e Africa-Europa (1.200-3.200 euro a spot) e Sud America (150-442 euro a spot).

Nuovo record per Amadeus

Amadeus sembra pronto a compiere l’impresa. Giunto alla sua quinta edizione, quella del passo d’addio, a meno di clamorose sorprese, potrebbe raggiungere un nuovo record. Gli accordi pubblicitari non vengono di certo stretti a ridosso della messa in onda. Li si perfeziona settimane prima.

Ciò vuol dire che è possibile parlare di numeri, ancor prima dell’avvio della kermesse dell’Ariston. Lo scorso anno, ruotato intorno alla presenza sul palco di Chiara Ferragni in due serate, per la prima volta nella storia del Festival è stata raggiunta quota 50 milioni di euro. Stando alle stime de Il Sole 24 Ore, però, quest’anno si dovrebbero toccare i 56 milioni di euro.

Gli investitori hanno ormai fiducia nel prodotto garantito dal conduttore, che ha portato un incremento del 35.1% sul fronte pubblicitario dal 2020 a oggi. Un traguardo a dir poco notevole, considerando i due anni caratterizzati dal Covid. Un costante crescendo, con i 42 milioni del 2022, divenuti 50 lo scorso anno e, potenzialmente, 56 in questo 2024.

Sarà di certo un compito arduo pareggiare i conti o addirittura superarli per chiunque prenderà il suo posto. Ad oggi circolano i nomi di Stefano De Martino e Geppi Cucciari, in possibile co-conduzione.

Più difficile invece parlare di cifre in uscita. Pare che il budget per Sanremo 2024 sia di 20 milioni di euro circa, anche se in quest’edizione sarebbero stati spesi 16-18 milioni, cachet inclusi. E per l’Auditel? Nel 2023 si è raggiunta la media del 63% di share, con circa 10.8 milioni di spettatori che hanno scelto di guardare la gara canora. Oggi Rai Pubblicità stimerebbe una crescita del 5%.