Saldi invernali 2021, le date in Umbria

Nonostante il Covid e la situazione contagi che torna ad essere complicata, saldi invernali al via sabato 2 gennaio, ma solo in tre Regioni.

Settore moda, disastro fatturato e lavoro

Secondo le stime della Federazione Moda Italia-Confcommercio, su 115mila punti vendita del fashion almeno 20mila rischiano di abbassare le serrande. I fatturati delle imprese subiranno una flessione importante, con un calo di oltre 20 miliardi di euro di consumi. Anche l’occupazione ne risentirà duramente, con una perdita stimata di 50mila posti di lavoro su 310mila complessivi.

Grazie ai saldi gli esercizi commerciali incassano la liquidità necessaria per pagare tasse, dipendenti, fornitori, affitti, costi fissi e utenze e sono in grado di far fronte agli investimenti necessari agli ordinativi delle nuove collezioni.

Quest’anno mai come prima Federazione Moda Italia-Confcommercio pone un problema di concorrenza e di democrazia economica rispetto alle politiche commerciali dei colossi del web, che ottengono nel nostro Paese grandi ricavi pagando bassissime tasse. Secondo loro occorre una web tax per poter operare sullo stesso mercato a parità di regole.

Come anticipato, vista la situazione emergenziale che torna a preoccupare, con l’indice Rt che riprende quota, alcune Regioni hanno fatto slittare la data di inizio dei saldi (qui trovate il calendario definitivo Regione per Regione).

Saldi invernali 2021: dove iniziano sabato 9 gennaio

Sabato 9 gennaio 2021 i saldi prendono il via solo in un’altra Regione: l’Umbria, con possibilità di effettuare promozioni anche nel periodo antecedente.

A seguito del Decreto Natale 18 dicembre, la giunta regionale dell’Umbria ha posticipato l’inizio dei saldi invernali al 9 gennaio. Avranno una durata di 60 giorni e pertanto si concluderanno il 10 marzo 2021.

Come ha spiegato l’assessore regionale al Commercio e Tutela dei consumatori, Michele Fioroni, questo è stato disposto anche in ragione delle richieste pervenute da parte delle associazioni di categoria che, visto la particolarità del momento che vive anche il settore del commercio, hanno inteso, nell’interesse della categoria e dei consumatori, procedere ad un posticipo.