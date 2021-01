Cosa si può fare e cosa no dal 7 al 15 gennaio: il calendario definitivo

editato in: da

Il cosiddetto decreto “ponte” del 5 gennaio 2021 prevede ancora la divisione dell’Italia a colori, ma con alcune novità. Ecco il calendario definitivo, con tutto ciò che è possibile fare e cosa è invece vietato dal 7 al 15 gennaio.

7 e 8 gennaio: tutta Italia zona gialla rafforzata

Giovedì 7 e venerdì 8 gennaio tutta Italia è nella cosiddetta zona gialla “rafforzata”. Ma cosa significa? In cosa è diversa dalla classica gialla? Rafforzata significa che valgono tutte le regole già previste per le zone gialle, ma con il divieto di spostarsi tra Regioni, mentre prima era concesso.

Ora è possibile uscire dalla propria Regione solo per motivi di necessità, lavoro o salute, tramite autodichiarazione.

Ecco tutte le regole per il 7 e 8 gennaio:

coprifuoco dalle 5 alle 22

spostamenti liberi ma soltanto all’interno della propria Regione e non più anche fuori, come previsto prima per le zone gialle

attività di ristorazione, fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, consentite dalle 5 fino alle 18 (il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi. Dopo le 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico)

ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive consentita senza limiti di orario limitatamente ai propri clienti, e sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio e, fino alle 22, l’asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze

attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale consentite, purché garantiscano la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, nei limiti e alle condizioni di cui al periodo precedente;

centri commerciali chiusi nei giorni festivi e pre-festivi, ma rimangono aperti negozi alimentari, farmacie, parafarmacie ed edicole collocati al loro interno

aperti i negozi al dettaglio fino alle 21

musei e mostre chiusi;

piscine, palestre, teatri, cinema chiusi. Restano aperti i centri sportivi;

mascherina sempre obbligatoria, così come il distanziamento sociale.

9 e 10 gennaio: tutta Italia zona arancione con le eccezioni del decreto Natale

Nel weekend, sabato 9 e domenica 10 gennaio, tutta Italia è invece zona arancione: tornano le misure in vigore per i giorni arancioni a Natale, quindi con la possibilità, rispetto alla classica zona arancione, di spostarsi tra Comuni con popolazione non superiore a 5mila abitanti e per una distanza non superiore a 30 km dai relativi confini, con esclusione però verso i capoluoghi di provincia.

Ecco tutte le regole per il 9 e 10 gennaio:

coprifuoco dalle 22 alle 5

vietato ogni spostamento in entrata e in uscita anche tra Comuni, oltre che tra Province e Regioni, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute

consentiti gli spostamenti dai Comuni con popolazione non superiore a 5mila abitanti e per una distanza non superiore a 30 km dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia

aperti i negozi al dettaglio fino alle 21

bar e ristoranti chiusi sempre, 7 giorni su 7, ma potranno continuare a vendere cibo da asporto (fino alle 22) o consegnarlo a domicilio;

centri commerciali chiusi nei giorni festivi e pre-festivi, ma rimarranno aperti negozi alimentari, farmacie, parafarmacie ed edicole collocati al loro interno;

musei e mostre chiusi;

piscine, palestre, teatri, cinema chiusi

aperti i centri sportivi.

Dall’11 al 15 gennaio : riparte la divisione dell’Italia per fasce di colore

Lunedì 11 gennaio ritorna la divisione in zone a colori, a seconda della situazione epidemiologica, con il nuovo indice RT (qui i nuovi parametri). Possibilità di nuove zone rosse, oltre che arancioni e gialle rafforzate.