Quali sono le Regioni zone rosse che entrano in lockdown dal 6 novembre

editato in: da

Il Dpcm 3 novembre divide l’Italia in 3 macro-aree a seconda del rischio Covid. Lo scenario più preoccupante è il 4, quello corrispondente a una situazione di massima gravità e contraddistinto dal colore rosso, come illustrato anche dal premier Conte in conferenza stampa.

Per le Regioni messe peggio dal punto di vista della curva epidemiologica e dell’indice di contagiosità Rt scatta un lockdown decisamente meno morbido rispetto al resto d’Italia.

Quali sono le zone rosse

Le Regioni che ad oggi si classificano come zone rosse sono 4 (le altre, gialle e arancioni, le trovate qui):

Calabria

Lombardia

Piemonte

Valle d’Aosta

Le nuove restrizioni che interessano queste aree saranno in vigore per ora solo per due settimane, e non per un mese come le altre misure.

Il lockdown scatta a partire da venerdì 6 novembre, un giorno dopo cioè la tabella di marcia inizialmente prevista dal Governo, per dare tempo alle varie di attività di organizzarsi.

I divieti nelle zone rosse

Ecco quali misure sono in vigore nelle zone rosse: