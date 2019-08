Quanto costa l’abbonamento Netflix all’estero? Il confronto con gli altri Paesi Europei

editato in: da

Netflix è la piattaforma americana di film e serie tv in streaming diventata leader a livello mondiale. Ecco un confronto dei costi di abbonamento tra i Paesi europei. Per prima cosa va detto che Netflix offre tre tipi di abbonamento: Base, Standard e Premium.

L’abbonamento Base prevede una definizione standard (SD), la visione su uno schermo alla volta e la possibilità di scaricare video su un cellulare o tablet. L’abbonamento Standard prevede una definizione HD dei video, la visione su due schermi alla volta, in contemporanea, e la possibilità di scaricare video su due cellulari o tablet. L’abbonamento Premium prevede la visione dei video in HD e Ultra HD 4k, la visione su quattro schermi alla volta e la possibilità di scaricare video su quattro cellulari o tablet.

In Italia i costi dell’abbonamento sono: 7,99 euro (pari a 8,97$) al mese per quello base, 11,99 euro per lo standard e 15,99 euro il premium. I prezzi degli abbonamenti Standard e Premium sono aumentati lo scorso 20 giugno rispettivamente di 1 e 2 euro (da 10,99 e 13,99 euro).

Il vantaggio per gli abbonamenti Standard e Premium è che il costo può essere suddiviso tra più utenti: due per lo Standard e quattro per il Premium. Gli utenti in questo modo possono condividere uno stesso account con altre persone e usufruire del servizio contemporaneamente, anche sulla stessa rete domestica.

In Europa il prezzo più conveniente per l’abbonamento Base è quello del Regno Unito, a 7,81 dollari, mentre il più caro è quello della Danimarca, a 11,88 dollari.

Ogni nuovo utente di Netflix ha diritto a una settimana di prova gratuita. In passato erano 30 giorni. Il mese di prova gratuito è stato rimosso da alcuni Paesi, tra cui l’Italia, per arginare il fenomeno dei singoli utenti che utilizzavano più volte il mese di prova gratuito creando ogni volta degli account diversi.

Da giugno, però, Netflix ha introdotto un periodo di prova gratuito di durata variabile: alcuni utenti hanno sempre una settimana di prova, altri invece 14 giorni, mentre per altri ancora si applicherà il mese gratuito come in passato.

Il catalogo italiano di Netflix dispone di circa 2.900 contenuti, tra film, serie TV, documentari, contenuti per bambini e contenuti originali, ovvero le produzioni originali di Netflix.