Quando conviene usare Caraffe filtranti e filtri rubinetto

editato in: da

Caraffe filtranti e filtri per rubinetto stanno diventando la risposta green all’eccessivo accumulo di bottiglie di plastica. Molti i consumatori sensibili all’argomento che li stanno scegliendo ma, ad onor del vero, altrettanto numerosi sono quelli che si chiedono: quando conviene effettivamente acquistarle?

Prima di passare all’analisi costi – benefici di caraffe filtranti e filtri per rubinetto, partiamo con lo sfatare un falso mito, ovvero: l’acqua del rubinetto non va filtrata perché non potabile. Vi è infatti questa assurda convinzione che l’acqua che scorre dalle nostre tubature sia inquinata e, quindi, non adatta ad essere bevuta.

In realtà, come diversi studi scientifici hanno dimostrato, l’acqua dei nostri rubinetti è potabile, e non servono filtri per “depurarla”. Chi vuole acquistare una caraffa filtrante o dei filtri per il rubinetto, quindi, deve partire da questa consapevolezza.

L’acqua del rubinetto, però, ha spesso un sapore pesante (calcareo) che, per molti, è difficile da sopportare. Per renderla più piacevole al gusto, dunque, sono stati immessi nel mercato diversi macchinari filtranti che, per l’appunto, hanno lo scopo di addolcire l’acqua.

Comprare una caraffa filtrante o dei filtri per il rubinetto, pertanto, conviene quando:

si vogliono eliminare sostanze inquinanti come solventi e trialometani, responsabili del cattivo odore e sapore dell’acqua potabile che fuori esce dal rubinetto. Il carbone attivo presente nei filtri è in grado di trattenere tali sostanze e di dare ai liquidi un sapore più piacevole;

come solventi e trialometani, responsabili del cattivo odore e sapore dell’acqua potabile che fuori esce dal rubinetto. Il carbone attivo presente nei filtri è in grado di trattenere tali sostanze e di dare ai liquidi un sapore più piacevole; si vuole rendere l’acqua più dolce o, comunque, più simile a quella minerale (per facilitarne il consumo ed eliminare quella sensazione di pesantezza.

Attenzione però che, se è vero che caraffe filtranti e filtri per il rubinetto hanno la capacità di trattenere le sostanze inquinanti dell’acqua, è anche vero che questo tipo di filtranti spesso trattengono minerali essenziali per il nostro organismo.

Recenti test hanno dimostrato infatti che, sebbene le caraffe filtranti siano in grado di trattenere sostanze inquinanti come nitrati, ferro e cloro, i filtri delle stesse rilasciano spesso metalli pesanti (danno per la salute umana e assenti nell’acqua non filtrata).

La situazione, per di più, non è molto diversa per quanto riguarda i filtri per rubinetto. Questi, come le caraffe, non purificano l’acqua ma, come spiegato sopra, ne rendono semplicemente migliore il gusto. I filtri contengono carbone attivo che trattiene il cloro, inquinanti chimici e solventi industriali ma, di fatto, non hanno effetto su batteri, nitrati e nitriti.

Considerando comunque che è molto raro che nell’acqua del rubinetto ci sia una presenza di nitrati elevata, o comunque dannosa per la salute, molti si stanno chiedendo se vale la pena o meno acquistare questi dispositivi venduti come dei veri e propri “depuratori”.

A questa riflessione, inoltre, si aggiunge spesso quella dei costi dei filtri e delle cartucce delle caraffe. Questi, sia nelle caraffe che nei rubinetti, vanno cambiati periodicamente (almeno una volta al mese per essere sicuri), il che comporta un impiego di soldi non indifferente. Bere dal rubinetto, quindi, resta sempre e comunque la scelta migliore (per la salute, le tasche e l’ambiente).

Esposti tutti i pro e i contro del caso, tuttavia, bisogna dire che l’acquisto di caraffe filtranti e filtri per il rubinetto conviene sempre se paragonato a quello dell’acqua in bottiglia.

Come riporta un’indagine svolta da Altoconsumo, Il costo medio dell’acqua filtrata (compresa la spesa per l’acquisto e il costo delle cartucce) si aggira intorno ai 97 euro l’anno. Bere solo acqua in bottiglia, invece, costa in media 160 euro all’anno per la naturale, ovvero il 39% in più rispetto alla spesa sostenuta da chi decide di ricorrere ai dispositivi filtranti.