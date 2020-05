Piscine al chiuso e all’aperto, tutte le regole fino al 31 luglio

editato in: da

Le piscine riaprono il 25 maggio, dunque con qualche giorno di ritardo rispetto alle prime attività del decreto 17 maggio.

Come per tutte le altre attività, il Governo Conte ha elaborato una serie di regole che siamo chiamati tutti a rispettare per tornare nelle piscine, pubbliche o private.

Le indicazioni si applicano alle piscine pubbliche, alle piscine finalizzate a gioco acquatico e ad uso collettivo inserite in strutture già adibite in via principale ad altre attività ricettive, come pubblici esercizi, agriturismi, camping, etc.. Sono invece escluse le piscine ad usi speciali di cura, di riabilitazione e termale, e quelle alimentate ad acqua di mare.

Le regole per le piscine