Nuova ordinanza Friuli Venezia Giulia: scatta il lockdown per le zone rosse

I contagi da Covid-19 continuano ad aumentare in Friuli Venezia Giulia, tanto da preoccupare le autorità locali e la Regione, pronta a firmare una nuova ordinanza e a dichiarare il territorio zona rossa. La firma dovrebbe arrivare entro domenica 22 novembre, con restrizioni e disposizioni specifiche da comune a comune, ufficializzando in questo modo una sorta di lockdown mirato a partire da lunedì 23 novembre 2020.

Zone rosse e lockdown mirato, cosa prevede la nuova ordinanza del Friuli Venezia Giulia

Essendo alcuni territori del Friuli Venezia Giulia più a rischio rispetto agli altri, l’ordinanza regionale che il Presidente Massimiliano Fedriga si appresterà a firmare prevede l’individuazione di zone rosse precise, dove – nello specifico – varranno regole e restrizioni del nuovo lockdown.

Il territorio, quindi, verrà diviso in zone a basso, medio e alto rischio rischio (come sta accadendo nel resto d’Italia con zone gialle, arancioni e rosse), con limitazioni più stringenti per i comuni più colpiti dal virus.

Come anticipato, in attesa della firma, la nuova ordinanza in Friuli Venezia Giulia dovrebbe entrare in vigore lunedì 23 novembre, indicando i comuni considerati zona rossa e le nuove disposizioni per i residenti.

Record di contagi in Friuli Venezia Giulia: scatta nuovo lockdown per la Regione

Sabato 21 novembre, il numero di positivi al Covid-19 in Friuli Venezia Giulia è salito 1.043 nuovi contagi (il 14,37 per cento dei 7.258 tamponi eseguiti), a questi numeri si aggiungono i 25 decessi legati al virus, numeri questi che – di fatto – hanno spinto la Regione a valutare nuovi provvedimenti.

Come ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, nel territorio i casi di infezione ammontano attualmente a 12.975, mentre sono saliti a quota 55 anche i pazienti in cura in terapia intensiva (e a 509 i ricoverati in altri reparti). I decessi complessivamente ammontano a 633, con la seguente suddivisione territoriale: 265 a Trieste, 197 a Udine, 149 a Pordenone e 22 a Gorizia.

Con la nuova ordinanza il Friuli Venezia Giulia mira dunque a limitare gli spostamenti e le occasioni di incontro e/o assembramento, permettendo alle persone di uscire solo in caso di necessità (lavoro, salute etc.). Per i cittadini, una volta dichiarato il lockdown, varranno le stesse regole attualmente in vigore per le zone rosse: mascherine obbligatorie, distanziamento sociale, autocertificazione per le uscite, bar, ristoranti e negozi chiusi (fatta eccezione per il servizio di consegna a domicilio – no asporto – e per le attività essenziali).