Natale, le regole per gli spostamenti in auto per evitare le multe

Nel corso di questo fine settimana si stima che ci saranno circa un milione gli italiani in viaggio per tornare nel proprio luogo di residenza per Natale, dai parenti o nelle seconde case, e almeno metà di questi sceglieranno l’auto come mezzo di trasporto. Alla luce del nuovo decreto legge appena approvato con le misure anti Covid durante le Feste, è utile fare un po’ di ordine sulle regole da osservare per gli spostamenti in auto ed evitare così salate contravvenzioni che vanno dai 400 a i mille euro.

Natale, le regole in macchina per evitare le multe

Innanzitutto da lunedì 21 dicembre scatterà il blocco della mobilità tra regioni e, come stabilito dal precedente decreto del 3 dicembre, i controlli saranno mirati alla verifica del possesso dei requisiti nell’autocertificazione.

Ci si potrà spostare liberamente soltanto motivi di lavoro, di salute, di necessità o per far ritorno alla propria residenza, domicilio o abitazione dove ci si potrà ricongiungere con il partner se vive o lavora in un’altra città.

Ma esistono regole specifiche anche dentro le auto: in primo luogo, a meno che non si viaggi con persone conviventi, il posto vicino al conducente deve rimanere libero.

Nello specifico la normativa prevede che, “sui sedili posteriori nelle ordinarie vetture, al fine di rispettare le distanze di sicurezza, non potranno essere trasportati, distanziati il più possibile, più di due passeggeri qualora muniti di idonei dispositivi di sicurezza”. Affinché sia garantita una minima distanza tra i viaggiatori il posto centrale va quindi lasciato libero.

Dentro l’abitacolo è previsto inoltre l’utilizzo della mascherina, anche per il conducente, a meno che non sia stata predisposta un barriera divisoria tra i sedili.

Natale, deroghe per i viaggiatori conviventi

Tutto ciò è valido fatta salva la circostanza in cui i viaggiatori siano conviventi nella stessa unità abitativa, “nonché tra i congiunti e le persone che intrattengono rapporti interpersonali stabili”.

“Nell’eventuale fase di accertamento della violazione alla prescrizione del distanziamento interpersonale potrà essere resa autodichiarazione della sussistenza della predetta qualità” è specificato nel Dpcm del 3 dicembre.

Non si può quindi viaggiare, in auto immatricolata per 4, con tutti i posti occupati tra persone non conviventi e se l’auto ha solo due posti non è possibile dare passaggio ad un altra persona che non sia congiunta.