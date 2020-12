Natale in lockdown? I tre scenari possibili per il Governo

editato in: da

L’ultima parola non è ancora stata detta. Continua serrato il confronto nel Governo sulle misure da adottare durante le feste di Natale, per contenere i contagi Covid e scongiurare di vanificare tutti gli sforzi fatti fino a qui.

Tra Natale e Capodanno ci giochiamo tutto: se aumenteranno gli spostamenti e i contatti sociali, dicono senza mezzi termini gli esperti, ci sarà inevitabilmente un’impennata della curva Covid, e il 7 gennaio, quando il Paese si troverà a ripartire con anche il ritorno a scuola degli studenti delle superiori, seppur ridotti, la terza ondata di Coronavirus sarà praticamente certa.

Anche il Governo potrebbe risentirne: Conte in bilico, tra possibili rimpasti e rischio di pericolosi passi falsi. Il suggerimento, caldissimo, degli scienziati è seguire per tutta Italia il modello delle zone rosse, ma lasciando ai cittadini maggiori possibilità di spostamenti rispetto al lockdown totale della scorsa primavera.

Deroghe agli spostamenti: “affetti più stretti” o piccoli Comuni

Conte e i suoi ministri non hanno ancora trovato la quadra. Una mozione depositata in Senato sugli spostamenti tra Comuni impegnerebbe il Governo a consentire la possibilità per gli “affetti più stretti” di ricongiungersi nelle giornate del 25, 26 dicembre e 1 gennaio, ma la proposta è lontana dall’impostazione di rigore dei ministri del Pd Franceschini e Boccia.

Sul tavolo c’è anche la deroga sugli spostamenti tra piccoli Comuni, come dovrebbe essere votato in Parlamento mercoledì 16 dicembre. L’ipotesi consolidata nella maggioranza è di concedere l’uscita dal Comune nei giorni festivi per chi abita nei centri sotto i 5mila abitanti, con spostamenti che dovrebbero prevedere viaggi non oltre i 30 km.

I 3 scenari possibili per il Natale italiano

Con 5 Regioni ancora classificate ad alto rischio Covid, il Belpaese non può permettersi di mollare proprio ora. In Germania e a Londra (dove peraltro è stato trovato un nuovo ceppo di Covid-19), da domani, mercoledì 16 dicembre, è di nuovo lockdown duro.

Gli scenari di fronte ai quali ci potremmo trovare, e su cui Cts e Governo si stanno confrontando, sono tendenzialmente tre: