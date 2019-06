Maturità 2019 al via: materie e nuovi criteri di valutazione

editato in: da

Il conto alla rovescia è ormai iniziato. L’anno scolastico è terminato e i quasi 500 mila studenti delle quinte superiori attendono con ansia l’arrivo del nuovo esame di maturità.

Rispetto agli anni passati, infatti, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha introdotto novità di rilievo, sia nelle modalità di svolgimento sia nelle materie d’esame. L’esame di Stato per il conferimento del diploma di maturità, infatti, sarà orfano della terza prova (da sempre una delle più temute da parte degli studenti) e della tesina da discutere nel corso dell’orale. I membri delle commissioni giudicatrici, rese note lo scorso 31 maggio sul sito del Miur, dovranno così confrontarsi per scegliere come impostare il nuovo colloquio orale, che vede cambiare il suo peso sul voto finale.

Il Miur, infatti, ha anche modificato i criteri di valutazione e le modalità di assegnazione dei crediti e dei punteggi. Il voto massimo (100/100 con lode) potrà essere raggiunto solo a patto che siano rispettate determinate condizioni. Se puntate a ottenere il voto massimo alla maturità 2019, insomma, è meglio conoscere tutte le novità che vi attendono da qui a dieci giorni.

Vediamo insieme come cambia l’esame di maturità.