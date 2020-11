Manovra, spunta una nuova patrimoniale: cosa prevede

editato in: da

Una tassa sui patrimoni oltre i 500mila euro per affrontare la crisi dovuta la Covid-19. È la proposta contenuta nell’emendamento alla legge di Bilancio firmato da un gruppo di deputati Leu e Pd con in testa Nicola Fratoianni di Leu, seguito da Matteo Orfini (Pd).

A siglare la proposta oltre a loro anche Chiara Gribaudo (Pd), Rossella Muroni (Leu), Erasmo Palazzotto (Leu), Luca Pastorino (Leu), Giuditta Pini (Pd), Fausto Raciti (Pd), Luca Rizzo Nervo (Pd).

Manovra, patrimoniale per cancellare l’Imu: l’emendamento

“In un momento come questo è necessario un intervento di redistribuzione. In questo emendamento, quindi, c’è un elemento di giustizia sociale, ma anche di convenienza di sistema” ha commentato il primo firmatario Nicola Fratoianni.

“Obiettivo di questo emendamento è quello di eliminare tutte quelle mini patrimoniali che colpiscono il ceto medio – ha dichiarato – e intervenire sulla progressività della tassazione, a partire dai super-ricchi, quei poco più di 2000 persone con un patrimonio superiore ai 50 milioni di euro“.

La modifica alla manovra propone di inserire l’imposta progressiva “sui grandi patrimoni la cui base imponibile è costituita da una ricchezza netta superiore a 500.000 euro, derivante dalla somma delle attività mobiliari ed immobiliari al netto delle passività finanziarie, posseduta ovvero detenuta sia in Italia che all’estero”.

L’intenzione è di raccogliere risorse per cancellare l’Imu e l’imposta di bollo sui conti correnti bancari e sui conti di deposito titoli. La proposta dei deputati di maggioranza però non sembrerebbe ricevere i favori degli alleati, né tantomeno del Centrodestra che al solo pensiero ha, da subito, scatenato le reazioni.

Uno su tutti, il tweet della leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni: “E alla fine in un emendamento presentato dalla sinistra alla manovra spunta la #patrimoniale. Ecco la loro risposta alla crisi, il loro regalo di Natale agli italiani: un furto sui conti correnti. Questi nemici dei cittadini vanno fermati il prima possibile”.

Manovra, patrimoniale per cancellare l’Imu: le aliquote

Si tratterebbe dell’applicazione di imposte progressive, che partono dallo 0,2% “per una base imponibile di valore compreso tra 500.000 euro e 1 milione di euro” per arrivare al 2% oltre i 50 milioni di euro. Per il 2021 sarebbe prevista un’aliquota del 3% per patrimoni superiori al miliardo di euro.

Per i patrimoni esteri “suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia”, l’emendamento prevede multe dal 3% al 15% dell’importo nel caso in cui non vengano dichiarati “sulla base della normativa vigente ed ai fini del monitoraggio fiscale alla relativa dichiarazione annuale”.