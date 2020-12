Italia zona rossa a Natale? Cambiano i giorni di lockdown

editato in: da

Dopo un tira e molla durato giorni, sia con le Regioni che con il CTS, e con un netto ritardo sulla tabella di marcia, finalmente è arrivato il nuovo discorso del premier Conte riguardo alle misure che il Governo ha deciso di adottare per garantire agli italiani un Natale in sicurezza, e anticipate nei giorni scorsi.

Il Consiglio dei Ministri si è riunito alle 18 ma il premier Conte ha parlato in diretta solo a partire dalle 21.45.

Nella giornata di oggi, in cui ci sono stati quasi 18mila nuovi casi di Covid (17.992 per l’esattezza, stando all’ultimo bollettino della Protezione Civile) e altri 674 morti, il Governo annuncia dunque le nuove regole di Natale: Palazzo Chigi alla fine ha optato per Italia zona rossa nei giorni festivi e nei prefestivi nel periodo di Natale.

Natale, i giorni della zona rossa e arancione

Nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre e il 6 gennaio sull’intero territorio nazionale si applicheranno le misure della zona rossa. Cioè, lockdown nei giorni del 24, 25, 26, 27, 31 dicembre e 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio.

Nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021, invece, si applicano le misure previste dal Dpcm 3 dicembre per la zona arancione.

Gli spostamenti consentiti e vietati

Durante i giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre e il 6 gennaio lo spostamento verso le abitazioni private è consentito una sola volta al giorno, fra le 5,00 e le 22,00, verso una sola abitazione nella stessa Regione e nei limiti di 2 persone in aggiunta a quelle già conviventi, e oltre ai minori di 14 anni sui quali queste persone esercitino la potestà genitoriale, nonché alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.

Nei giorni feriali delle festività, e cioè come dicevamo 28, 29 e 30 dicembre e 4 gennaio, sono invece consentiti gli spostamenti dai Comuni con popolazione non superiore a 5mila abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

Natale, coprifuoco anticipato?

Nella versione finale del Dpcm non è stato previsto il coprifuoco anticipato alle 20. Nell’articolo che consente la visita a 2 persone non conviventi l’orario da rispettare è fissato fra le ore 05,00 e le ore 22,00. Un cambio di rotta, visto che oggi, nel corso della riunione tra il premier Giuseppe Conte e i capi delegazione delle forze di maggioranza, era stato previsto di anticiparlo alle 20.

Nel testo, infine, c’è anche un riferimento alle sanzioni, che rimanda a quelle già previste nel decreto del 25 marzo. La violazione delle regole, si legge, è sanzionata con multe da 400 a 1.000 euro.

Come annunciato dal ministro della Salute Roberto Speranza, da domenica la Provincia autonoma di Bolzano e Campania, Toscana e Val d’Aosta passeranno a zona gialla per effetto della scadenza dell’ordinanza attualmente vigente. Di fatto, dunque, saranno gialle solo per un giorno.