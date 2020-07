100% di ricarica bonus Iliad, la nuova truffa via sms

editato in: da

Non c’è pace per gli utenti di telefonia mobile, costantemente bersagliati da tentativi di raggiro e vere e proprie truffe. L’ultima in ordine di tempo, segnalata in queste ore da parecchi utenti, “sfrutta” il marchio Iliad, quarto operatore di telefonia mobile, promettendo false ricariche completamente gratuite.

L’ennesima truffa

L’obiettivo è naturalmente quello comune alla maggior parte delle truffe di questo tipo: sottrarre soldi dalle carte di credito degli ignari malcapitati, che in questo caso vengono tratti in inganno dal nome, al di sopra di ogni sospetto, della compagnia telefonica.

È sempre questa, in generale, la tecnica utilizzata dai truffatori, che sfruttano la riconoscibilità e la credibilità di un marchio per raggirare gli utenti e impossessarsi dei loro dati personali (compresi quelli delle loro carte di credito).

Da un sms al sito falso

Tutto parte con un sms, in cui si legge: “Iliad: se ricarichi direttamente online Iliad ti regala 100% di bonus”. Quindi, l’invito è quello di cliccare su un link, che rimanda a un sito fasullo della compagnia dove effettuare la ricarica. La promozione, si avverte nel messaggio per invogliare l’utente a proseguire, è valida solo per 48 ore.

Il sito a cui si rimanda, accessibile all’indirizzo offerta-iliad.it, non ha nulla a che fare con quello di Iliad (che è http://www.iliad.it), ma ne ha le sembianze: è facile, dunque, cadere nel tranello.

A quel punto, al malcapitato viene richiesto di loggarsi, inserendo il proprio ID utente e la propria password, procedura che peraltro ogni cliente di telefonia mobile è abituato ad effettuare per accedere alla propria pagina personale sul sito del proprio gestore.

Una volta effettuato l’accesso, arriva il “cuore” della truffa: l’utente viene infatti invitato ad effettuare la ricarica, inserendo i dati della propria carta di credito, che saranno invece utilizzati per “ripulire” la carta del malcapitato con una pioggia di accrediti.

Inutile dire che non esiste alcuna promozione Iliad che, in cambio di una ricarica online, ne regala un’altra: gli utenti sono quindi invitati a fare molta attenzione. A maggior ragione visto che il dominio del sito in questione, che contiene il nome dell’azienda, e il suo layout molto simile all’originale potrebbero facilmente trarre in inganno.