Identità digitale SPID gratuita per sempre

editato in: da

Tutti i gestori delle identità digitali SPID continueranno anche in futuro a fornire gratuitamente ai cittadini le credenziali per l’identità digitale, di livello 1 e 2. Un impegno degli identity provider che persegue l’obiettivo di AgID – sottolinea il sito delle piccole-media imprese pmi.it – per facilitare l’utilizzo del Sistema Pubblico di Identità Digitale da parte di tutti i contribuenti e le PA.

L’accordo che prevedeva la gratuità dell’attivazione di SPID in favore dei cittadini era infatti in via di scadenza il 31 dicembre 2019, così l’Agenzia per l’Italia Digitale, ha invitato i 9 gestori di identità digitale ad estenderla anche per il futuro.

I provider SPID accreditati hanno accolto la richiesta dell’AgID e ora tutti i gestori che, nel rispetto delle regole emesse dall’Agenzia, forniscono le identità digitali e gestiscono l’autenticazione degli utenti, continueranno a rendere disponibili gratuitamente le credenziali SPID per:

il Livello 1 che consente l’accesso ai servizi online attraverso un nome utente e una password scelti dall’utente;

il Livello 2, dedicato ai servizi che richiedono un grado di sicurezza maggiore, che permette l’accesso attraverso un nome utente e una password scelti dall’utente più codice temporaneo di accesso (one time password), o l’uso di un’App, fruibile attraverso un dispositivo (es. smartphone).

il Livello 3 che aggiunge a nome utente e password e all’one time password, supporto fisico (es. smart card) per l’identificazione (ancora non disponibile).