Nella pasta Rummo c’è il glifosato? Come stanno le cose

editato in: da

La pasta, in Italia, è l’alimento più consumato: secondo una ricerca dell’Unione italiana food la mangiano regolarmente 9 italiani su 10. Anche per questo motivo si tratta di un prodotto sempre più sotto i riflettori. Soprattutto il grano, ingrediente principale alla base della produzione della pasta. Secondo l’analisi del Salvagente, condotte in laboratorio su 20 marche di spaghetti, 7 prodotti presenterebbero tracce di glifosato. In 6 di questi (Divella, Esselunga, Eurospin, Garofalo, Lidl e Rummo), il grano veniva da Paesi extraeuropei.

Glifosato nella pasta, il grano arriva dal Canada?

I dubbi posti dagli autori dell’analisi sono relativi alla provenienza dei grani analizzati. Il sospetto più forte è che siano arrivati dal Canada: manca la certezza perché la normativa sull’etichettatura consente alle aziende di poter genericamente indicare la provenienza ‘Ue’ e/o ‘non Ue’.

Di contro, comunque, il glifosato non si trova solo nei prodotti importati. Lo testimonia la concentrazione – seppur contenuta e al di sotto dei limiti di legge come per gli altri campioni – riscontrata negli spaghetti Agnesi con grano 100% italiano.

Glifosato nella pasta: cos’è e perché è pericoloso

Il glifosato è un erbicida spesso utilizzato prima e dopo la semina. Di fatto, la sua funzione è quindi quella di pulire campi o frutteti da erbe infestanti, ma presenta alcuni effetti collaterali. Rappresenta a tutti gli effetti una sostanza che può portare allo sviluppo di forme tumorali. Ma non solo, altri studi infatti hanno mostrato i danni sul fegato, così come sul sistema endocrino.

Il glifosato però non è l’unico pesticida presente nella pasta, ma secondo le analisi sarebbe comunque quello maggiormente presente. E il problema, per gli italiani abituali consumatori di pasta, è evidente.

Le analisi condotte dal Salvagente hanno rilevato anche la presenza della micotossina Deossinivalenolo, nota come Don, la “vomitossina” pericolosa soprattutto per i bambini: tutti i campioni analizzati sono al di sotto del limite di legge previsto per gli adulti (750 mcg/kg) anche se in tre casi – Garofalo, Agnesi e Lidl – le concentrazioni sono superiori al limite previsto per i bambini sotto i tre anni (200 mcg/kg). Non si tratta di paste pediatriche, ma il consiglio è quello di non prepararle ai più piccoli.