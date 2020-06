Fase 3: cinema, teatri e spettacoli all’aperto. Le regole dal 15 giugno

editato in: da

Finalmente dal 15 giugno riaprono anche cinema, teatri, circhi, arene e spettacoli in genere, anche viaggianti. Il Dpcm 11 giugno firmato dal premier Conte (qui trovate una sintesi e il pdf in versione integrale) dà il via libera alla cosiddetta Fase 3 dell’emergenza sanitaria Covid.

Le regole per cinema, teatri e spettacoli all’aperto

Anche per questo settore, però, si riapre con regole precise, che riducono al minimo il rischio di contagio. Eccole: