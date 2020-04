Le misure di sicurezza per navi e traghetti

editato in: da

Nel decreto 26 aprile che definisce, seppur lasciando ampi margini di interpretazione in alcuni passaggi, le misure da adottare a partire da lunedì 4 maggio per far ripartire l’Italia dopo il lockdown, trovano spazio anche disposizioni specifiche relative al trasporto marittimo.

Si tratta di misure di prevenzione dei contatti tra passeggeri e personale di bordo, di mantenimento di un adeguato distanziamento sociale e di sanificazione degli ambienti della nave, che peraltro sono già sostanzialmente previste nel protocollo condiviso del 20 marzo 2020.

Le regole sulle navi e i traghetti

In particolare, il Governo richiede l’adozione delle sotto elencate misure:

evitare, per quanto possibile, i contatti fra personale di terra e personale di bordo e, comunque, mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro

e, comunque, mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro i passeggeri dovranno indossare necessariamente una mascherina , anche di stoffa, per la protezione del naso e della bocca

, anche di stoffa, per la protezione del naso e della bocca rafforzamento dei servizi di pulizia , dove necessario anche mediante l’utilizzo di macchinari specifici che permettono di realizzare la disinfezione dei locali di bordo e degli altri siti aziendali, quali uffici, biglietterie e magazzini;

, dove necessario anche mediante l’utilizzo di macchinari specifici che permettono di realizzare la disinfezione dei locali di bordo e degli altri siti aziendali, quali uffici, biglietterie e magazzini; l’ attività di disinfezione viene eseguita in modo appropriato e frequente sia a bordo (con modalità e frequenza dipendenti dalla tipologia del locale) che presso gli altri siti aziendali. In particolare, a bordo delle navi la disinfezione avrà luogo durante la sosta in porto, avendo cura che le operazioni di disinfezione non interferiscano o si sovrappongano con l’attività commerciale dell’unità

viene eseguita in modo appropriato e frequente sia a bordo (con modalità e frequenza dipendenti dalla tipologia del locale) che presso gli altri siti aziendali. In particolare, a bordo delle navi la disinfezione avrà luogo durante la sosta in porto, avendo cura che le operazioni di disinfezione non interferiscano o si sovrappongano con l’attività commerciale dell’unità nei locali pubblici la pulizia riguarderà in modo specifico le superfici toccate frequentemente come pulsanti, maniglie, o tavolini e potrà essere effettuata con acqua e detergente seguita dall’applicazione di disinfettanti d’uso comune, come alcol etilico o ipoclorito di sodio opportunamente dosati

le normali attività di igienizzazione delle attrezzature e dei mezzi di lavoro devono avvenire, con modalità appropriate alla loro tipologia

le imprese forniscono indicazioni e opportuna informativa tramite il proprio personale o mediante display per evitare contatti ravvicinati del personale con la clientela ad eccezione di quelli indispensabili in ragione di circostanze emergenziali e comunque con le previste precauzioni dei dispositivi individuali e per mantenere il distanziamento di almeno un metro tra i passeggeri

tramite il proprio personale o mediante display per evitare contatti ravvicinati del personale con la clientela ad eccezione di quelli indispensabili in ragione di circostanze emergenziali e comunque con le previste precauzioni dei dispositivi individuali e per mantenere il distanziamento di almeno un metro tra i passeggeri per il TPL marittimo istruzioni circa gli accorgimenti da adottare per garantire una distanza adeguata tra le persone nel corso della navigazione e durante le operazioni di imbarco e sbarco, prevedendo appositi percorsi dedicati;

nel corso della navigazione e durante le operazioni di imbarco e sbarco, prevedendo appositi percorsi dedicati; per il TPL marittimo è necessario l’utilizzo di dispositivi di sicurezza individuale come previsto anche per il trasporto pubblico locale di terra.