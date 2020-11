Nuovo Dpcm, quanto può durare la zona rossa in una Regione

editato in: da

Il nuovo Dpcm che divide l’Italia in tre zone di rischio, ognuna corrispondente a un colore, entrerà in vigore allo scoccare della mezzanotte di venerdì 6 novembre: le sue misure saranno valide fino a giovedì 3 dicembre. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha annunciato che le Regioni ‘rosse‘, quindi considerate ad alto rischio, sono quattro: Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e Calabria. Due soltanto sono nella fascia intermedia, quella arancione, ossia Puglia e Sicilia. Tutte le altre sono considerate a rischio moderato, contraddistinto dal colore giallo. Ma questo non significa che la situazione (e quindi il colore) possa cambiare, nel bene e nel male, per ciascuna Regione.

Nuovo Dpcm, quando una Regione può cambiare ‘colore’

Il Nuovo Dpcm prevede che il monitoraggio regionale per eventuali cambi di valutazione del livello del rischio sia fatto ogni 14 giorni. Ciò vuol dire che, per esempio, qualora si registrasse un’inversione del trend dei contagi, la Lombardia potrebbe passare dalla zona rossa a quella arancione. Ovviamente vale il discorso opposto: chi è in una zona gialla può entrare in una arancione o rossa in caso di criticità.

A deciderlo sarà un’ordinanza del ministro della Salute, Roberto Speranza, dopo aver sentito il presidente della singola Regione. Il premier ha specificato che le ordinanze non saranno arbitrarie, ma si baseranno alla luce del monitoraggio periodico.

Nuovo Dpcm, i 21 criteri che fanno entrare una Regione nella zona rossa

Il presidente del Consiglio ha aggiunto che, sostanzialmente, l’assegnazione della zona a una Regione dipende da 21 criteri. I più noti sono l’indice di contagio Rt e la capacità di accoglienza nei reparti negli ospedali, ma eccoli complessivamente: