Dpcm 7 ottobre 2020, cambiano le regole anti-Covid per le cerimonie

In seguito al Dpcm 7 ottobre che ha prorogato lo stato di emergenza al 31 gennaio 2021, sono state aggiornate, nel corso della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell’8 ottobre 2020, le Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative.

Nel rispetto dei protocolli adottati per lo svolgimento dei riti religiosi e civili, queste indicazioni integrative costituiscono indirizzi specifici per i banchetti nell’ambito delle cerimonie, come i matrimoni, ed eventi analoghi, come le conferenze e i congressi.

>>> Scarica qui le Linee guida per le attività economiche, produttive e ricreative aggiornate al 7 ottobre 2020 <<<

Covid, le nuove regole per le cerimonie

Ecco quali regole sono in vigore: