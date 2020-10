Dpcm 24 ottobre, cosa cambia per mascherine e spostamenti

editato in: da

Nel nuovo Dpcm 24 ottobre firmato dal premier Conte per contenere la diffusione del Covid, che in Italia ha sfondato la barriera dei 20mila contagi in un giorno, viene stabilito che è obbligatorio in tutto il territorio nazionale avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

Quando è obbligatoria la mascherina

Non solo. Vige anche l’obbligo di indossare la mascherina nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto, ad eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque fatti salvi i protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande.

L’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio, come il distanziamento fisico e l’igiene costante e accurata delle mani, che restano invariate e prioritarie.

Inoltre, è “fortemente raccomandato” l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi. Ed è obbligatorio anche mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, fatte salve le eccezioni già previste e validate dal Comitato tecnico-scientifico.

Possono essere utilizzate anche mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire un’adeguata barriera anti-Coronavirus e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.

Chi non è obbligato a indossare la mascherina

Restano esclusi dall’obbligo di indossare la mascherina:

i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;

i bambini di età inferiore ai 6 anni;

i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché coloro che per interagire con queste persone versino nella stessa incompatibilità.

Quando e come ci si può spostare

È “fortemente raccomandato” infine a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.

I sindaci possono infine disporre dopo le 21.00 la chiusura di strade o piazze nei centri urbani dove si possano creare situazioni di assembramento. Resta ovviamente la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.

Le misure sono in vigore da lunedì 26 ottobre a martedì 24 novembre, salvo ulteriori modifiche al Dpcm.