Divieto di trolley a bordo, dal 26 giugno le nuove regole sui voli da e per l’Italia

Stop al bagaglio a mano in aereo. Da oggi venerdì 26 giugno sui voli da e per l’Italia c’è una novità importante. Non tutti gli aeroporti hanno ancora riaperto sul territorio nazionale.

Divieto di trolley a bordo

Attualmente risultano operativi in Italia gli aeroporti di Alghero, Ancona, Bari, Bergamo Orio al Serio, Bologna, Brindisi, Cagliari, Catania, Firenze Peretola, Genova, Lamezia Terme, Lampedusa, Milano Malpensa, Napoli Capodichino, Olbia, Palermo, Pantelleria, Pescara, Pisa, Roma Ciampino, Roma Fiumicino, Torino, e Venezia Tessera. E dal 26 giugno, dicevamo, la novità è che a bordo è vietato portare il bagaglio a mano ingombrante, il classico trolley per intenderci.

Questa la decisione presa da Enac, l’ente per l’aviazione civile, che ha comunicato la misura alle compagnie aeree per evitare assembramenti durante il posizionamento dei bagagli nelle cappelliere. È dunque vietato, in tutti casi, l’uso delle cappelliere. A bordo si possono portare invece borse e bagagli di piccole dimensioni, che potranno essere posizionati sotto il sedile.

Come funziona la misurazione della temperatura

Enac ha chiarito anche l’applicazione delle norme per la misurazione della temperatura: il controllo deve essere effettuato prima dell’accesso all’aereo, e se la temperatura supera i 37,5° deve essere vietato l’accesso a bordo.

Non è invece necessario un ulteriore controllo se il passeggero è stato sottoposto alla misurazione all’ingresso dell’aeroporto e comunque prima dell’imbarco.

Cosa si può portare in cabina

In cabina è consentito portare un solo bagaglio a mano, la cui somma delle dimensioni non superi complessivamente 115 cm.

Al passeggero è consentito inoltre, salvo particolari restrizioni della compagnia aerea, portare con sé a bordo ulteriori articoli, come ad esempio: