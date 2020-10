Covid, ordinanza di Speranza dell’8 ottobre 2020: obbligo tampone da nuovi Paesi

editato in: da

In seguito all’aggravarsi della situazione epidemiologica degli ultimi giorni, e all’approvazione del Dpcm 7 ottobre in attesa di un più corposo, e restrittivo, decreto il prossimo 15 ottobre, l’8 ottobre il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato una nuova ordinanza che dispone nuove misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria.

L’ordinanza, in vigore dall’8 ottobre e fino all’adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ma comunque non oltre il 15 ottobre 2020, prevede nuove regole per chi viaggia.

Ingressi o transiti in Italia

Per le persone che intendono fare ingresso in Italia e che nei 14 giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in Belgio, Francia, Paesi Bassi, Regno Unito e Irlanda del Nord, Repubblica Ceca e Spagna, ferme restando le disposizioni del 7 settembre 2020, vigono queste misure di prevenzione, alternative tra loro:

obbligo di presentazione al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli dell’attestazione di essersi sottoposte, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;

obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’Azienda sanitaria locale (ASL) di riferimento; in attesa di sottoporsi al test presso l’azienda sanitaria locale di riferimento le persone sono sottoposte all’isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora.

Le persone, anche se asintomatiche, che nei 14 giorni precedenti all’ingresso in Italia hanno soggiornato o transitato in Belgio, Francia, Paesi Bassi, Regno Unito e Irlanda del Nord, Repubblica Ceca e Spagna, sono obbligate a comunicare immediatamente il proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio.

>>> Scarica qui l’ordinanza del ministro della Salute Speranza dell’8 ottobre 2020 <<<

Cosa fare in caso di sintomi

In caso di insorgenza di sintomi riferibili a Covid-19, resta fermo l’obbligo per chiunque di segnalare la propria situazione con tempestività all’Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell’Autorità sanitaria, ad isolamento.

Proroga ordinanze 21 settembre e 25 settembre 2020

Fatte salve le disposizioni sugli ingressi in Italia per chi proviene da Belgio, Francia, Paesi Bassi, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Repubblica Ceca e Spagna, sono prorogate al 15 ottobre le ordinanze emanate il 21 settembre e il 25 settembre 2020.