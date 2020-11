Covid, la dieta post ricovero e per i sintomatici a casa: i consigli degli specialisti

editato in: da

Proteine per rinforzare i muscoli, fibre per mantenere il sistema immunitario ed erbe aromatiche contro la perdita di gusto. Gli specialisti del Gruppo San Donato, che comprende diversi ospedali privati in Italia, hanno elencato una serie di indicazioni nutrizionali per i pazienti guariti dal Covid-19 dopo il ricovero, o per i soggetti paucisintomatici che si stanno curando a casa.

Covid, la dieta post ricovero e per i sintomatici a casa: le proteine

Nel libretto dedicato messo a punto dai medici, si sottolinea l’importanza di un’alimentazione equilibrata e dei principi alla base della dieta mediterranea per ridurre lo stato infiammatorio, mantenere attivo il sistema immunitario e consentire il recupero della massa muscolare.

La dieta suggerisce innanzitutto di aumentare l’apporto proteico giornaliero consumando ad ogni pasto una fonte di questo tipo:

carni, due volte alla settimana, preferendo le carni bianche, limitando gli affettati a meno di una volta ogni sette giorni (e i formaggi non più di una volta).

legumi, favorendo per chi non è abituato una graduale “rieducazione”, iniziando con dosi minime, ma in maniera costante e quotidiana.

pesce tre volte alla settimana, variando le tipologie.

uova per due volte alla settimana

Covid, la dieta post ricovero e per i sintomatici a casa: i carboidrati

Oltre a una particolare attenzione sul consumo delle proteine, soprattutto per ricostituire il tono muscolare dopo un periodo di degenza a letto, gli specialisti consigliano di mantenere a ogni pasto una fonte di carboidrati (pasta, riso o pane o altri cereali), preferibilmente integrale e da cereali intatti (riso integrale, farro decorticato, orzo decorticato, ecc.). Ma di “limitare il consumo di farine raffinate e di zuccheri semplici a rapido assorbimento che inducono un innalzamento della glicemia e un aumento dello stato infiammatorio.”

Covid, la dieta post ricovero e per i sintomatici a casa: le fibre

Importante anche l’assunzione di fibre alimentari, per almeno 25 grammi al giorno, indispensabili per sostenere la funzionalità intestinale ed equilibrare la flora batterica, che agisce potenziando il sistema immunitario e riduce lo stato infiammatorio.

Covid, la dieta post ricovero e per i sintomatici a casa: i grassi

Gli esperti spiegano come, in una dieta bilanciata, i grassi non dovrebbero superare il 25-35% del fabbisogno energetico e come siano da preferire grassi insaturi ad azione antinfiammatoria contenuti nell’olio extravergine di oliva, nel pesce, nella frutta secca e nei semi oleaginosi.

Covid, la dieta post ricovero e per i sintomatici a casa: frutta e verdure

È sempre valido, inoltre, il consiglio di consumare almeno 5 porzioni di frutta e verdura ogni giorno e in particolare, si legge nel vademecum, “2 porzioni da 150 g di frutta e 3 porzioni da almeno 200 g di verdura, sia cotta sia cruda” anche come condimento.

Infine da non sottovalutare l’utilità di insaporitori a base di spezie ed erbe aromatiche, anch’esse contenenti sostanze antinfiammatorie: le spezie possono essere utili per attenuare disgeusia ed anosmia (cioè perdita o riduzione di gusto e olfatto), spesso presenti nei soggetti affetti da Covid-19.