Peggiora ancora la curva dei contagi: gli indici Rt Regione per Regione al 15 gennaio

Peggiora ancora la situazione Covid nel nostro Paese. La Cabina di regia per il periodo 4-10 gennaio ha registrato un incremento dell’incidenza di positivi al Coronavirus, che comunque è stato contenuto grazie alle misure di mitigazione adottate.

L’incidenza su tutto il territorio è ancora lontana da livelli che permetterebbero il completo ripristino sull’intero territorio nazionale dell’identificazione dei casi e tracciamento dei loro contatti. Il servizio sanitario ha mostrato i primi segni di criticità quando il valore a livello nazionale ha superato i 50 casi per 100mila in 7 giorni e una criticità di tenuta dei servizi con incidenze elevate.

Si evidenzia, in particolare, il valore elevato di incidenza nella settimana di monitoraggio in Veneto (365,21 per 100.000 abitanti), Provincia automa di Bolzano (320,82), Emilia Romagna (284,64), e Friuli Venezia Giulia (270,77).

La curva dei contagi in Italia

L’indice Rt di trasmissione nazionale è invece in aumento per la quinta settimana consecutiva e sopra 1, precisamente a 1,09 (qui trovate tutti i dati di una settima fa).

Due Regioni/Province autonome (Bolzano e Lombardia) hanno un Rt puntuale maggiore di 1,25 anche nel limite inferiore, compatibile quindi con uno scenario di tipo 3, altre 9 (Abruzzo, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Piemonte, Puglia, Sicilia, Umbria e Valle d’Aosta) hanno un Rt puntuale maggiore a 1 nel limite inferiore, compatibili con uno scenario tipo 2. Le altre 10 hanno un Rt compatibile con uno scenario di tipo 1 ma sono tutte, tranne una, con un Rt medio sopra 1 o appena sotto.

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato il 16 gennaio quattro nuove ordinanze proprio sulla base di questi nuovi dati. Le ordinanze, in vigore dal 17 gennaio 2021, collocano in area arancione le Regioni Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria e Valle d’Aosta e in area rossa le Regioni Lombardia, Sicilia e la Provincia Autonoma di Bolzano.

Le Regioni a colori al 17 gennaio 2021

Complessivamente, quindi, la ripartizione delle Regioni e Province Autonome nelle aree gialla, arancione e rossa è la seguente, a partire dal 17 gennaio:

zona gialla : Campania, Basilicata, Molise, Provincia autonoma di Trento, Sardegna, Toscana (qui tutte le regole in vigore fino al 5 marzo);

: Campania, Basilicata, Molise, Provincia autonoma di Trento, Sardegna, Toscana (qui tutte le regole in vigore fino al 5 marzo); zona arancione : Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Veneto, Piemonte, Puglia,Umbria, Valle d’Aosta (qui tutte le regole in vigore fino al 5 marzo);

: Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Veneto, Piemonte, Puglia,Umbria, Valle d’Aosta (qui tutte le regole in vigore fino al 5 marzo); zona rossa: Lombardia, Provincia Autonoma di Bolzano, Sicilia (qui tutte le regole in vigore fino al 5 marzo).

Tutti gli indici Rt per Regione

Ma ecco gli indici Rt e i relativi rischi Regione per Regione.

Regioni in zona gialla

Basilicata: 0,96 – rischio moderato

Campania: 0,91 – rischio moderato

Molise: 0,46 – rischio moderato ad alto rischio di progressione

Provincia di Trento: 0,95 – rischio moderato ad alto rischio di progressione

Sardegna: 0,92 – rischio moderato

Toscana: 0,96 – rischio moderato ad alto rischio di progressione.

Regioni in zona arancione

Abruzzo: 1,11 rischio moderato con rischio di progressione

Calabria: 0,96 – rischio alto

Emilia-Romagna: 1,13 – rischio alto

Friuli Venezia Giulia: 0,86 rischio alto

Lazio: 1,07 rischio alto

Liguria: 1,1 rischio moderato

Marche: 0,87 rischio alto

Piemonte: 1,1 rischio alto

Puglia: 1,14 rischio alto

Umbria: 1,21 rischio alto

Val d’Aosta: 1,01 rischio alto

Veneto 0,95: rischio moderato.

Regioni in zona rossa