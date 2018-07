Così agiscono i ladri d’appartamento. Soprattutto in estate

editato in: da

Oltre che munirsi di strumenti affidabili e moderni per evitare intrusioni, a partire dalle serrature , è bene prevenire i furti in appartamento anche sapendo qual è il modus operandi classico dei ladri. Che è molto meno improvvisato di quanto si possa pensare, e che spesso trae origine anche dai nostri comportamenti quotidiani.

Tenendo presente che ostentare non è mai raccomandabile e che geolocalizzarsi sui social è una ulteriore informazione per sapere quando l’appartamento è vuoto, ecco come si comportano generalmente i ladri d’appartamento in fase preparatoria e durante l’effrazione.

