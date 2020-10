Coronavirus, chi non ha l’obbligo di tampone o isolamento anche se rientra dall’estero

editato in: da

Esistono varie limitazioni per chi viaggia. Chi rientra in Italia dall’estero ha in alcuni casi massima libertà di spostamento, in altri obbligo di isolamento e in altri ancora di tampone, se non addirittura divieto di entrata.

Il Dpcm 7 settembre 2020 ha ripreso, con alcune specifiche, i precedenti elenchi contenuti nel Dpcm 7 agosto, confermando i 6 gruppi di Paesi già individuati. Per l’Europa vigono le regole che abbiamo elencato qui, e per il resto del mondo qui.

Le eccezioni alle regole Covid per chi rientra in Italia

In tutti i casi di restrizioni agli spostamenti, però, esistono delle eccezioni. Non sotto sottoposti a obbligo di tampone e/o isolamento fiduciario e/o sorveglianza, a condizione che non insorgano sintomi di Covid e che non ci siano stati soggiorni o transiti in uno o più Paesi di cui agli elenchi C e F nei 14 giorni antecedenti all’ingresso in Italia, queste categorie: