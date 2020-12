Covid, bimbo positivo a Milano già nel 2019: chi è il nuovo ‘paziente 1’

editato in: da

Secondo uno studio dell’Università Statale di Milano il ‘paziente 1‘ di Codogno, Mattia, non è più il primo caso di coronavirus certificato in Italia. La ricerca, pubblicato sulla rivista Emerging Infectious Diseasese, dimostra che il virus circolasse in Lombardia già da prima, almeno dal 21 novembre. Quel giorno, infatti, un bambino di 4 anni di Milano aveva il Covid-19, scambiato in ospedale per morbillo.

Covid, come è stato trovato il nuovo ‘paziente 1’

Il bambino in questione era stato accompagnato in pronto soccorso dai genitori il 30 novembre 2019, con sintomi respiratori e vomito. Il 1° dicembre erano apparse macchie sulla pelle simili al morbillo, che quindi avevano spinto i medici a non indagare oltre.

Il 5 dicembre 2019, dunque 14 giorni dopo l’inizio dei sintomi, a quel bambino è stato fatto un tampone orofaringeo per il morbillo che, analizzato successivamente, ha mostrato la positività al coronavirus. Facendo diventare il piccolo il nuovo paziente 1. Almeno tre mesi prima dell’ormai ex paziente 1 di Codogno, Mattia.

L’idea dei ricercatori è stata quella di indagare retrospettivamente tutti i casi di malattia esantematica identificati a Milano dalla rete di sorveglianza di morbillo e rosolia tra settembre 2019 e febbraio 2020, risultati negativi alle indagini di laboratorio per la conferma di morbillo.

Gli studiosi, però, non sono riusciti a capire dove il bambino fosse stato contagiato, dato che né lui né i suoi genitori si sono mossi da Milano. Dunque, si tratterebbe di un’infezione presa a livello locale.

Che il virus circolasse da tempo anche nel nostro Paese era comunque ipotizzabile, secondo i ricercatori, per via dell’impatto brusco e repentino con cui si è manifestata la pandemia e dalle successive ricerche, fra cui il rilevamento del virus nelle acque reflue di Milano a metà dicembre 2019 e lo studio dell’Istituto dei tumori di Milano.

Dall’analisi dei campioni di sangue dei partecipanti ad uno screening per il tumore al polmone (tra settembre 2019 e marzo 2020) era infatti stata rilevata la presenza del coronavirus già a settembre 2019 nei campioni di pazienti residenti in 5 regioni.

Covid, a Milano un nuovo studio sulle terapie per curarlo

Un altro studio, condotto dall’Università degli Studi di Milano insieme al Policlinico e all’Istituto di Medicina Aerospaziale del capoluogo lombardo, apre invece alla possibilità di individuare terapie più mirate per curare i pazienti affetti da Covid-19.

Nel sangue c’è una ‘spia’ che permette di predire la gravita’ della malattia fin dalla comparsa dei primi sintomi: si tratta della molecola sfingosina-1-fosfato. La ricerca, condotta su 111 pazienti, dimostra che bassi livelli di questa molecola sono associati a una maggiore probabilità di sviluppare un quadro clinico grave.