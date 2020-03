Coronavirus, come funziona l’app per l’autocertificazione online

editato in: da

Come sappiamo, con il decreto Conte dell’11 marzo sono state rese più restrittive le misure relative alle nostre abitudini quotidiane, e in particolare quelle relative agli spostamenti che possiamo fare. Possiamo spostarci solo in quattro casi specifici: comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute oppure rientro presso il domicilio, abitazione o residenza.

Altrimenti, per contrastare il Covid-19 ci viene caldamente consigliato di stare in casa. Se usciamo, possiamo essere fermati dalle forze dell’ordine per un controllo e serve presentare, anche se si è a piedi, un’autocertificazione in cui indichiamo chi siamo e il motivo del nostro spostamento.

Una app libera e gratuita

Il Governo ha messo a disposizione un documento in pdf da stampare, che potete trovare qui. Ma non tutti hanno una stampante a casa o la possibilità di stampare un documento. Ecco allora che un informatico sardo di 30 anni, Cristian Pibia, in poco meno di 10 ore ha creato una app libera e gratuita che consente di creare in pochi minuti tutte le certificazioni che di volta in volta sono necessarie, avendole sempre a portata, senza bisogno di stamparle.

La app si chiama autocertificazionespostamenti.it e nasce dall’idea di dare a tutti la possibilità con facilità e gratuitamente di creare i moduli per gli spostamenti dovuti al Coronavirus. “Il progetto è e sarà sempre ad uso gratuito per chiunque”, assicura Christian, scrivendolo anche sul sito.

Come funziona la app, QuiFinanza l’ha provata per voi

Appena arriviamo sulla pagina autocertificazionespostamenti.it ci viene spiegato che da qui possiamo creare e gestire tutti i moduli di spostamento da mostrare alle forze dell’ordine qualora fosse necessario. Potremo addirittura inviare al comando richiesto il documento compilato per il nostro spostamento.

I 7 passaggi

Selezioniamo “sono un privato cittadino”. Prima di iniziare ci viene detto che i nostri dati saranno conservati al solo fine di poter generare un modulo di Autodichiarazione per gli Spostamenti. Non saranno mai usati per marketing, ceduti e/o venduti a terzi nel pieno rispetto della normativa privacy. I nostri dati personali saranno ceduti solo ed esclusivamente su richiesta delle forze dell’ordine, tribunale o Ministero tramite richiesta ufficiale. Ogni singolo dato inserito è criptato con una chiave AES-256 all’interno di un database non accessibile da remoto.

Clicchiamo su “va bene, sono d’accordo”.

Poi compare il form in cui inserire i nostri dati anagrafici: dati personali (nome, cognome, sesso, luogo e data di nascita, numero di telefono), residenza, domicilio (se diverso dalla residenza).

In seguito, dobbiamo inserire il nostro documento (tipo e numero) e la sede di lavoro (non obbligatoria se disoccupato) indicando ragione sociale e indirizzo. Infine, clicchiamo su “Crea anagrafica”.

Ora dobbiamo cliccare su anagrafica e viene creata.

Una volta creata l’anagrafica, possiamo generare tutte le certificazioni che ci servono, di volta in volta, indicando: da dove stiamo andando (casa, lavoro, ospedale, supermercato, farmacia, ecc.) a dove (città), motivazione del nostro spostamento (comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute, rientro presso il domicilio, abitazione o residenza).

Noi, come esempio, abbiamo creato questa che abbiamo chiamato “casa” perché abbiamo indicato che siamo usciti di casa per “situazione di necessità”. Alla fine, la nostra autocertificazione “casa” resta nell’elenco. E possiamo crearne altre.