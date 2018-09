Conte, primi 100 giorni da ‘avvocato degli italiani’

editato in: da

Il governo Conte compie 100 giorni, l’autodefinitosi ‘avvocato degli italiani’ è al primo tagliando da Presidente del Consiglio. 100 giorni in cui Conte, stretto in politica interna dall’esuberanza dei due vicepremier Salvini e Di Maio, si è visto e sentito piuttosto poco.

Probabilmente ha avuto maggiore visibilità all’estero, dove giungono meno i proclami da continua campagna elettorale dei partiti e dove ha preso parte ad un paio di vertici importanti, incassando l’apprezzamento soprattutto del presidente Usa Donald Trump.

Di certo – se fino ad ora praticamente non ha toccato palla – il suo ruolo sarà particolarmente importante in autunno, con l’approvazione della legge di Bilancio. Starà infatti a lui trovare una sintesi fra i proclami dei due partiti di maggioranza, l’inflessibilità di Salvini e Di Maio (scemata negli ultimi giorni) ed il rigorismo sui conti del ministro dell’Economia Giovanni Tria, garabnte in Europa dei conti pubblici italiani.

Leggi anche:

Salvini-Di Maio, svolta soft: “Rispetteremo tutti i parametri europei”