Cashback benzina, come avere il rimborso sul carburante

Pare essere ormai ufficiale: il cashback per gli acquisti tracciabili sarà riconosciuto anche per le spese destinate a benzina e carburanti. Fonti vicine al Governo, come riporta l’Ansa, hanno infatti fatto sapere che il rimborso pari al 10% sarà ammesso anche per benzina, diesel, Gpl e metano.

Cashback, come funziona

Il piano cashback fa parte di del programma “Italia Cashless” del Governo, messo a punto per incentivare l’uso di carte di credito, debito e app di pagamenti elettronici, al fine di modernizzare il Paese e favorire lo sviluppo di un sistema più digitale, veloce, semplice e trasparente.

Nel perseguire questo suo scopo, l’Esecutivo ha pensato bene di riconoscere un rimborso del 10% a chi usa carte di credito, bancomat e app di pagamenti tracciabili per i propri acquisti. Il sistema cashback non vale per gli acquisti online e ammette rimborsi fino a 300 euro l’anno, e cioè fino a 150 Euro a semestre con almeno 50 pagamenti, mentre il rimborso massimo per singola transazione è di 15 Euro.

Chiunque sia interessato a partecipare deve prima essere in possesso di SPID o di Carta d’Identità elettronica (CIE) e, successivamente, scaricare l’app IO per abilitare le carte utilizzate per i pagamenti.

Cashback benzina, come avere il rimborso del 10% sul carburante