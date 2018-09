Da Cristiano Ronaldo a George Clooney: quanto costa vivere vicino a Vip

editato in: da

Vivere in quartieri popolari da personaggi famosi ha i suoi costi. Da Ronaldo a George Clooney, ecco una guida ai prezzi in tutt’Italia.

C’è chi è disposto a sopportare ore di fila pur di ricevere l’autografo del proprio idolo, ottenendo magari una sigla su un libro, un cd o una fotografia. Altri invece, sapendo della presenza di vip sul proprio territorio, danno inizio a una caccia senza sosta, con il chiaro obiettivo di portare a casa un ‘trofeo di guerra’, spesso un selfie.

C’è però chi ha l’opportunità di ritrovarsi faccia a faccia con un personaggio noto quasi ogni giorno. Si tratta dei loro fortunati vicini di casa. Dai vecchi proprietari, che per puro caso si sono ritrovati in quello che è poi divenuto un quartiere vip, ai nuovi inquilini, spostatisi in tale zona in maniera volontaria.

Immobiliare.it ha offerto una curiosa valutazione, inerente unicamente le case nei paraggi di volti noti, dai Ferragnez a Cristiano Ronaldo. Per poter avvistare con una certa regolarità la coppia Ferragni-Fedez, con baby Leone al seguito, ci si dovrà recare nel complesso di Citylife, con trilocali dal valore di 1.5 milioni di euro (2 milioni per un quadrilocale).

I fedeli ammiratori di Silvio Berlusconi potrebbero pensare di trasferirsi ad Arcore, così da poterlo incrociare di tanto in tanto. Il prezzo va da 200mila euro per delle piccole villette, fino al milione di euro per abitazioni con parco privato, piscina e altri comfort, come Villa San Martino.

L’arrivo di George Clooney sul Lago di Como ha reso la località ancora più esclusiva. Per acquistare una villa nei pressi del bell’attore, di Amal e dei loro gemelli, il prezzo base è di 500mila euro, arrivando fino a tre milioni per delle metrature più ampie.

Altro italiano d’adozione ormai da anni è Sting, che ha acquistato una tenuta a Figline e Incisa Valdarno. Possibile l’acquisto di villette, da ristrutturare, al prezzo di 200mila euro. Per casali più ampi e già abitabili, il costo è invece di 600mila euro.

Meryl Streep ha optato per il caldo Sud, e per la precisione ha preso casa in Salento, a Tricase. Un piccolo paesino, che vede ancora prezzi contenuti, con 150mila euro per una villetta, anche se tra gli annunci è possibile trovare strutture che superano i 300mila euro.

Dal mondo attoriale a quello calcistico, con il fenomeno Cristiano Ronaldo che ha optato per la zona Gran Madre per la sua residenza a Torino. Al suo fianco vicini come John Elkann e Luciana Littizzetto, con ville in zona che non vanno al di sotto del milione di euro. Alcune proprietà volano però sopra quota 3 milioni.

A Roma la famiglia Totti ha scelto l’Eurosky Tower, con bilocali in vendita a partire da 400mila euro. Per l’acquisto di un trilocale invece si supera quota 960mila euro. A Napoli invece è giunto Carlo Ancelotti, per la gioia dei tifosi, che ha optato per il Vomero. Per vederlo sarà necessario recarsi presso il Parco Matarazzo, con trilocali che superano quota 450mila euro e i pentavani quota 1.5 milioni.