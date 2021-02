Carnevale 2021, quando chiudono le scuole: il calendario Regione per Regione

editato in: da

Carnevale si avvicina e con lui la pausa dalle lezioni. Come tutte le feste, nell’era della pandemia da Covid-19, anche le celebrazioni del martedì grasso non saranno quelle di sempre. A partire dalle sfilate più importanti delle città italiane, eccellenze della tradizione come quella di Viareggio. Quest’anno il Carnevale comincia l’11 febbraio col giovedì grasso, per poi finire martedì grasso, il 16 febbraio, con in mezzo il San Valentino, la domenica. Secondo il rito ambrosiano, la festa durerà fino al sabato grasso, che cade di 20 febbraio. Come per ogni ricorrenza, anche in questo caso le Regioni hanno stabilito autonomamente i giorni di pausa dalla scuola.

Carnevale 2021, quando chiudono le scuole: i giorni di vacanza in ogni Regione

Secondo il calendario scolastico redatto da ogni amministrazione saranno diversi i periodi di chiusura degli istituti e non tutti sono stati stabiliti a priori. Di seguito l’elenco delle Regioni che hanno previsto le vacanza del Carnevale 2021 e i rispetti giorni:

Abruzzo : martedì 16 febbraio;

: martedì 16 febbraio; Provincia autonoma di Bolzano : da sabato 13 febbraio a domenica 21 febbraio;

: da sabato 13 febbraio a domenica 21 febbraio; Campania : da lunedì 15 febbraio a martedì 16 febbraio;

: da lunedì 15 febbraio a martedì 16 febbraio; Friuli – Venezia Giulia : da lunedì 15 febbraio a mercoledì 17 febbraio;

: da lunedì 15 febbraio a mercoledì 17 febbraio; Lombardia , calendari scolastici che seguono il rito ambrosiano : venerdì 19 febbraio e sabato 20 febbraio;

, calendari scolastici che seguono il : venerdì 19 febbraio e sabato 20 febbraio; Lombardia , calendari scolastici che seguono il rito romano : lunedì 15 e martedì 16 febbraio.

, calendari scolastici che seguono il : lunedì 15 e martedì 16 febbraio. Piemonte : da sabato 13 febbraio a mercoledì 17 febbraio;

: da sabato 13 febbraio a mercoledì 17 febbraio; Trentino-Alto Adige : da lunedì 15 febbraio a martedì 16 febbraio;

: da lunedì 15 febbraio a martedì 16 febbraio; Sardegna, 16 febbraio;

Nonostante non tutte le amministrazioni abbiano predisposto nel calendario scolastico i giorni di chiusura per le vacanze di Carnevale 2021, questo non significa che nelle restanti parti d’Italia le scuole rimarranno regolarmente aperte.

Secondo la normative, infatti, nelle Regioni in cui non sono stati stabilite le pause dall’attività didattica, saranno gli stessi dirigenti scolastici a decidere quando concedere la vacanza. Rispettando il monte ore minimo di legge per poter considerare concluso l’anno scolastico i presidi hanno un margine autonomia per disporre la chiusura della propria scuola.

Carnevale 2021, quando chiudono le scuole: il Carnevale di Viareggio

Manifestazioni immancabile per i festeggiamenti del martedì grasso è il Carnevale di Viareggio: le sfilate sarebbero dovute iniziare sabato scorso, ma a causa dell’epidemia da Covid-19 sono state rimandate a dopo l’estate, il 18, 26 settembre, 2, 3 e 9 ottobre.

L’edizione 2021 si dovrebbe tenere in forma ridotta a causa delle restrizioni anti-contagio. La Fondazione organizzatrice dell’evento ha infatti limitato almeno per adesso la capienza del circuito di Burlamacco da 85mila persone a 20mila per garantire gli spazi necessari al distanziamento sociale. “E di conseguenza – ha spiegato il vicepresidente Marco Szorenyi – abbiamo dovuto abbassare il tetto degli abbonamenti in vendita per lasciare un margine ai biglietti singoli. Con la speranza che a settembre avremo conquistato un po’ più di libertà “.

Da lunedì 8 febbraio saranno però già in vendita biglietti cumulativi per assistere a tutti e cinque i corsi mascherati del Carnevale di Viareggio, acquistabili esclusivamente presso la biglietteria della Fondazione Carnevale. Per la tracciabilità i biglietti potranno essere solo nominativi e ogni persona potrà acquistare fino ad un massimo di 5 tagliandi, fornendo alla biglietteria i dati delle persone a cui saranno intestati. Il biglietto cumulativo costa 40 euro. Mentre il cumulativo ridotto, per ragazzi da 1,20 metri di altezza fino a 14 anni non compiuti, costa 30 euro. L’ingresso al Carnevale di Viareggio è gratuito fino a 1,20 metri di altezza.