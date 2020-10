Covid, bollettino record: 3.678 nuovi casi, quali sono le Regioni più colpite

editato in: da

Il bollettino diffuso mercoledì 7 ottobre dal ministero della Salute registra un notevole aumento dei nuovi contagi da coronavirus: nelle ultime 24 ore ne sono stati registrati 3.678, mille più di martedì, un incremento che non si registrava dal 16 aprile, durante il lockdown. Per la prima volta dopo mesi si è superata la soglia dei 3 mila contagi in un solo giorno. In aumento anche le vittime, 31 (+3 rispetto a martedì, sui livelli di fine giugno. I tamponi effettuati sono stati 125.314 (martedì 99.742). Per quel che riguarda le terapie intensive, invece, un incremento di 18 unità (337 in tutto).

Covid, boom di contagi: allarme in Campania

La Regione che ha registrato più casi nelle ultime 24 ore è la Campania, con 544 positivi (e un decesso) su 7.504 tamponi: praticamente, circa il 7% di chi è stato sottoposto al test. Rispetto al dato nazionale dei 3.678 positivi, circa il 15% è stato riscontrato proprio in questa Regione.

Il totale dei positivi attuali, in Campania, è di 15.707 unità. Dei posti in terapia intensiva, un terzo è già occupato: 52, 99 quelli ancora liberi. I posti letto di degenza disponibili sono 663, quelli occupati sono 521. A questi posti letto disponibili si aggiungono, in caso di necessità, quelli della ‘Fase C’ che prevede l’attivazione di 600 posti letto di degenza, 200 di sub-intensiva e 200 di terapia intensiva.

Covid, dietro alla Campania c’è subito la Lombardia

La Campania guida la drammatica classifica dei nuovi casi con 544 positivi, seguita a ruota dalla Lombardia, con 520. I tamponi effettuati sono stati 21.569, positivi quindi il 2,4%. Stabile il numero di ricoverati in terapia intensiva (40), mentre sale a 339 quello dei pazienti negli altri reparti (+19). Sono 5 i decessi, che portano il totale complessivo 16.978. Per quanto riguarda le Province, 182 casi sono segnalati a Milano (77 in città), 54 a Varese, 52 a Brescia, 46 a Pavia, 45 a Como e Cremona, 37 a Bergamo, 34 a Monza, 14 a Mantova, 12 a Lodi, 5 a Lecco e 4 a Sondrio.

Covid, tutti i casi Regione per Regione: nessuna è a zero

Alle spalle di Campania e Lombardia c’è il Veneto con 375 nuovi casi, poco più del Lazio (357). Più staccata la Toscana con 300, quindi il Piemonte (287), la Sicilia (213), la Puglia (196), l’Emilia-Romagna (193) e la Liguria (176). La Sardegna ne ha registrati 101 ed è l’ultima Regione sopra quota 100.

Nella seconda parte della graduatoria, infatti, troviamo le Marche con 84, seguite dal Friuli–Venezia Giulia (72), Umbria (65), Abruzzo (61), Bolzano (55), Trento (32), Calabria (16), Valle d’Aosta (15), Basilicata (15) e Molise (1).