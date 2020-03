Banche ad “accesso limitato”: le operazioni che si possono fare da casa

editato in: da

L’emergenza Coronavirus inizia a far sentire i suoi effetti anche sulle banche. Non solo per la crisi economica, che vedrà gli istituti di credito di tutto il mondo in prima linea per supportare aziende e imprese in gravi difficoltà, ma anche per i cambiamenti causati alla loro operatività.

Le disposizioni governative hanno infatti portato molte banche a rivedere gli orari di apertura delle loro filiali territoriali. Alcune sono state chiuse al pubblico, altre, invece, operano solamente per appuntamento.

Fortunatamente, però, la gran parte delle operazioni che sino a qualche anno fa dovevano essere svolte agli sportelli oggi possono essere fatte da PC o smartphone, senza bisogno di uscire da casa. Tutti gli istituti bancari, infatti, offrono un servizio di home banking o mobile banking, grazie al quale controllare il saldo, fare pagamenti e molto altro ancora.

Cosa è possibile fare con l’home banking o mobile banking

Anche se i vari istituti di credito personalizzano le loro piattaforme di home banking e mobile banking, i servizi offerti sono a grandi linee gli stessi. In particolare, accedendo al proprio conto corrente online si potrà: