Caos autostrade liguri, cambiano gli orari di chiusura: il piano per il weekend

editato in: da

Dopo settimane di disagi per gli automobilisti che percorrono le autostrade liguri, è stata una lettera del Governatore, Giovanni Toti, indirizzata ad Autostrade e Prefettura a “sbloccare”, almeno temporaneamente, la situazione. Nella serata di venerdì, infatti, Aspi ha diffuso un bollettino contenente un nuovo piano per la viabilità per questo weekend.

Eliminata la chiusura del tratto dell’A10 tra Arenzano e Voltri in direzione Genova, mentre quella del tratto Voltri-Varazze, che sarebbe stata particolarmente problematica in vista degli spostamenti turistici, è stata rimandata a domenica. La rimozione dell’ordigno bellico trovato a Campo Ligure rende invece necessaria la chiusura al traffico dell’A26 Genova Voltri-Gravellona Toce in entrambe le direzioni nella mattinata di domenica, circostanza che potrebbe rendere difficilmente accessibile la provincia del Turchino.

Il bollettino delle chiusure continuative

Ecco nel dettaglio il bollettino delle chiusure autostradali in modalità continuativa:

sulla A7 Serravalle-Genova, è chiuso il tratto compreso tra Bolzaneto e Genova ovest, in direzione Genova e l’allacciamento con la A12 per chi è diretto verso Livorno provenendo da da Genova ovest;

sulla A7 Serravalle-Genova, è chiusa la stazione di Busalla in entrata verso Milano, fino alle 20 di lunedì 13 luglio;

è chiusa sulla A10 Genova-Savona la stazione di Genova Pegli, in entrata verso Savona e in uscita per chi proviene da Genova;

sulla A10 Genova-Savona, è chiusa la stazione di Genova Pra’ in uscita per chi proviene da Genova;

sulla A10 Genova-Savona, è chiusa la stazione di Arenzano in entrata verso Savona;

sulla A10 Genova-Savona, dalle ore 22 del 10 luglio, è chiusa al traffico la stazione di Celle Ligure in entrata verso Genova e in uscita per chi proviene da Savona;

sulla A12 Genova-Sestri Levante, dalle 22 di venerdì 10 alle 23 di sabato 11 luglio, è chiusa la stazione di Sestri Levante in uscita per chi proviene da Genova;

sulla A12 Genova-Sestri Levante, è chiusa la stazione di Lavagna in uscita per chi proviene da Livorno e in entrata verso Genova.

Quanto alla chiusura dell’A26 Genova Voltri-Gravellona Toce nella mattinata del 12 luglio, non saranno percorribili, in particolare, i tratti compresi tra la Diramazione Predosa Bettole e Masone verso Genova e tra l’allacciamento con la A10 Genova-Savona e Ovada verso Alessandria/Gravellona Toce.

In concomitanza a tali chiusure e per limitare i disagi, sarà aperto il tratto dell’A7 compreso tra Genova Bolzaneto e Genova ovest verso Genova. Sarà invece chiusa la barriera di Genova ovest in entrata.

Chiusure tra sabato e domenica

Si segnalano inoltre, per la notte tra sabato 11 e domenica 12 luglio, attività di ispezione e manutenzione nelle gallerie e altri interventi, che determineranno:

sull’A10 Genova-Savona, la chiusura, tra le 21 e le 7, del tratto compreso tra Arenzano e l’allacciamento con la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, verso Genova, per attività di ispezione delle gallerie “Crevari” e “Voltri”;

sull’A10 Genova-Savona, la chiusura, tra mezzanotte e le 4, del tratto compreso tra Genova Aeroporto e Genova Pra’ verso Savona;

sull’A26 Genova Voltri-Gravellona Toce è chiuso al traffico, tra mezzanotte e le 4, il tratto compreso tra l’allacciamento con la A10 Genova-Savona e Masone, verso Alessandria-Gravellona Toce.

Chiusure tra domenica e lunedì

Nella notte tra domenica 12 e lunedì 13 luglio, a causa di attività di ispezione e manutenzione nelle gallerie: