Variante Delta: Veneto parte con controlli a tappeto e tracciamento in condominio

E allora la Regione ha approntato un piano di carattere quasi militare per evitare di disperdere il lavoro fatto fin qui. Un piano di controlli a tappeto che, nel caso di una positività in un condominio, potrebbe coinvolgere tutti gli abitanti dell'immbile e delle zone circostanti.

Sono 483 i contagi da coronavirus in Veneto in data 1 agosto 2021, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile sulla regione. Da ieri non sono stati registrati morti. Le vittime dall'inizio dell'emergenza covid-19 rimangono 11.642. Gli attuali positivi sono 12.352 (+239), mentre i dimessi/guariti sono 413.072 (+ 244).

Pericolo variante Delta

La variante Delta, sottolinea la delibera pubblicata nel Bur (Bollettino ufficiale della regione), è caratterizzata da possibile elevata trasmissibilità, con insorgenza di forme severe di malattia, e conseguenti ospedalizzazione e aumento di decessi, specie nelle fasce di popolazione più a rischio. I dati sui sequenziamenti eseguiti dall'Istituto Zooprofilattico delle Venezia hanno confermato che la Delta rappresenta ormai il 97,2% delle infezioni in regione.

Il piano

Il nuovo piano si chiama "Strategia per il rafforzamento dell'offerta vaccinale nel contesto dei focolai causati da Variant of concern (Voc) di Sars-CoV-2", ed è un aggiornamento del Piano di Sanità pubblica della Regione, dopo l'avvento della pericolosa variante Delta. L'obiettivo, oltre alla prevenzione, è quello di rintracciare il maggior numero possibile di non vaccinati.

Contact tracing

Il piano prevede che - in caso di scoperta di un nuovo positivo alla variante indiana del Covid - sia attivato e un piano stringente di contact tracing che potrà coinvolgere gli altri inquilini del palazzo in cui il paziente vive, il suo quartiere, o il distretto di residenza. Compito che spetterà al Servizio Igiene e Sanità Pubblica.

Cercare i non vaccinati

Parallelamente, l'obiettivo di Zaia è quello di rintracciare i non vaccinati. Le indicazioni operative del piano recitano quanto segue: "Per tutti i contatti identificati valutare lo stato vaccinale; proporre attivamente la vaccinazione ai non vaccinati (nel caso di mancata adesione indagare le motivazioni, registrare eventuali esclusioni, proporre eventuale counseling breve)”. E quindi “proporre attivamente la vaccinazione a tutti i contatti al termine della quarantena. Ciò per individuare soggetti ancora non vaccinati, proponendo, nel rispetto della privacy, di sottoporsi all'immunizzazione".

L'obiettivo, sottolineano l'Assessorato regionale alla sanità e la Direzione Prevenzione, è proteggere "le persone esposte ad un rischio maggiore di forme gravi di malattia", tramite l'individuazione dell'ambito territoriale dove si è verificata la positività, per costruire "un'area geografica di protezione vaccinale", ovvero "un ambiente di vita Covid-free".