Vaccino Covid, terza dose per tutti: la circolare del generale Figliuolo

La formula inizia ad essere di uso comune relativamente alla quarta ondata di Covid-19 che sta interessando soprattutto l'Europa: "Pandemia dei non vaccinati".

L'ha così definita il ministro della Sanità in Germania dopo gli allarmanti dati degli ultimi giorni relativi ai lander tedeschi, e si è espresso nello stesso modo il generale Figliuolo, Commissario per l'emergenza in Italia. Che ha spedito alle Regioni una circolare in cui si appronta il piano per la terza dose, che presto arriverà per tutti.